France: Lyon fête la lumière en toute sobriété

Les spectateurs contemplent un spectacle son et lumière sur la place des Terreaux à Lyon, le 8 décembre 2022. La Fête des lumières de la ville a longtemps célébré la Vierge Marie qui aurait épargné à Lyon l'épidémie de peste en 1643.

la Fête des lumières se déroule à Lyon (Sud-Est) jusqu'au samedi 10 décembre. L'événement a une base religieuse : à l'origine, les habitants allumaient des lumignons à leurs balcons ou fenêtres en hommage à la Vierge Marie. Désormais placée sous le signe de la poésie, de la fantaisie - mais aussi en 2022 de la sobriété énergétique - elle propose à deux millions de visiteurs d'admirer oeuvres lumineuses et images géantes projetées sur les plus beaux bâtiments de la cité.

« La Fête des lumières fait partie de l'ADN de la ville, pour nous c'est vraiment important de la maintenir », a soutenu Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon, qui prône par ailleurs les économies d'énergie pour sa ville cet hiver. Et surtout, dit encore l'édile, « c'est un moment populaire, fédérateur », qui évoque une édition 2022 encore plus inclusive et accessible.

Déambulations nocturnes

Dans le centre-ville, où un espace piétonnier favorise les déambulations nocturnes, ou dans le parc de la Tête d'Or, des oeuvres lumineuses sont installées un peu partout, tandis que des bâtiments se transforment en écrans géants.

C’est une tradition qui remonte 170 ans en arrière, en 1852, à l’époque, chaque habitant de Lyon était invité à placer un lumignon à sa fenêtre... Reportage: Lyon fête les lumières Sébastien Jédor

Ainsi, sur la façade de la cathédrale Saint-Jean, Time, petit bijou artistique conçu à partir d'algorithmes génératifs, invite à réfléchir sur le temps qui passe. Sur la place des Terreaux, on peut se déhancher au son de Britney Spears ou de Diam's interprétées par des portraits du musée des Beaux-Arts. Ailleurs, une installation alerte sur le dérèglement climatique.

Deux millions de visiteurs

Projection d'images sur les immeubles lyonnais lors de la Fête des lumières, le 8 décembre 2022. AFP - OLIVIER CHASSIGNOLE

Deux millions de visiteurs, à 70% originaires de la métropole lyonnaise d'après la mairie, sont attendus jusqu'à dimanche soir, curieux de découvrir les 30 oeuvres présentées, dont 17 nouvelles collaborations, avec des artistes venus de France, d'Espagne, d'Italie ou du Congo.

« La Fête des lumières a une consommation relativement limitée: la facture d'électricité, c'est 3 500 euros », soit seulement 0,1% de la facture annuelle d'électricité pour l'éclairage, « car les oeuvres sont essentiellement basées sur la technologie LED », « très peu énergivore », affirme encore Grégory Doucet. Au total, le budget de la Fête s'élève à près de 3 millions d'euros.

(Avec AFP)

