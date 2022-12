Élue à la tête d'Europe Écologie-Les Verts, Marine Tondelier veut «tout changer»

Élue très largement à la tête du parti écologiste, la conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), 36 ans, veut faire d'EELV un parti plus fédérateur.

La motion de synthèse présentée par Marine Tondelier, qui réunit ses autres concurrentes, a été adoptée par 90,8% des voix lors d'un congrès d'Europe Écologie-Les Verts à Rungis. Contre tous les pronostics, la nouvelle secrétaire nationale d'EELV vient d’accomplir la prouesse de réunir dans sa majorité les ennemis jurés au sein des écologistes, Sandrine Rousseau et Yannick Jadot.

Après avoir longuement hésité, la ligne Rousseau a donc bien accepté la main tendue, grâce à quelques assurances données sur le maintien des écologistes au sein de l’Union de la gauche. « Dans le texte final, il est quand même question du rassemblement des gauches et de l'ouverture des stratégies électorales à gauche, ce qui était important pour nous », indique la militante du Nord Mélissa Camara, qui a mené cette ligne lors du congrès.

Yannick Jadot a quant à lui obtenu la certitude d’une liste écologiste autonome aux élections européennes. Mais l’ex-candidat à la présidentielle cache mal sa rancœur face au camp Rousseau. « Il ne vous a pas échappé que pendant la campagne présidentielle, j'ai pu parfois être un peu parasité par des voix dissonantes. Je ne pense pas que ça ait aidé à ce moment-là », rumine encore l'eurodéputé.

De grandes ambitions

Grâce à sa large victoire, Marine Tondelier entend « refonder » et « massifier » le parti, fragilisé par ces divisions internes, le résultat piteux de leur candidat à la présidentielle Yannick Jadot, et « l'affaire » Julien Bayou, accusé de violences psychologiques.

« Il faut tout changer, car c'est notre dernière chance de créer un grand parti écolo », répète l'élue, qui veut faire « plus simple et plus fédérateur » qu'Europe Écologie-Les Verts, un nom trop flou et compliqué, à l'image du parti. Un parti qu'elle ne connaît que trop bien : voilà presque 10 ans que Marine Tondelier fait partie de la direction. Son idée : rebaptiser le parti Les Écologistes et partir à la chasse aux électeurs. « Il y a une classe écologique qui s'ignore en France, jure Marine Tondelier. Il faut qu'elle prenne conscience d'elle-même et que nous devenions son choix électoral naturel ».

Car les écologistes n'ont pu que constater les dégâts à l'élection présidentielle, terminée une nouvelle fois sous les 5% des voix en raison notamment d'une migration de leurs électeurs vers Jean-Luc Mélenchon, pourtant rallié de fraiche date à la bataille pour la planète. « À nous de renouer avec les quartiers populaires, les ruraux, les zones de montagnes » énumère la nouvelle secrétaire nationale du parti. Et d'ajouter : « Aller faire ça, c'est de toute façon ce qui me plaît en politique ».

