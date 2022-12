Guyane: le peuple Kali’na lutte contre l’installation d’une centrale électrique à côté d’un village

À Prospérité, petit village de Guyane française, les Kali'na, l'un des six peuples amérindiens de Guyane, sont entrés en résistance contre un méga-projet de centrale électrique qui doit voir le jour à moins de deux kilomètres de leur village. Une délégation était à Paris cette semaine pour essayer de porter leur message jusqu'au plus haut sommet de l'État. Elle a notamment été reçue par les élus de la Nupes à l'Assemblée nationale.

Le 24 octobre dernier, les gendarmes ont débarqué à l'aube dans le village de Prospérité pour y arrêter leur chef coutumier Roland Sjabeur. Du jamais vu en Guyane, explique le député de la Gauche démocratique et républicaine Jean-Victor Castor: « L'histoire du Yopoto, c'est la première fois qu'un préfet s'autorise à aller dans un village, à arrêter un casque, un chef coutumier, un Yopoto, c'est la première fois que ça se fait. Il y a une ligne rouge qui a été franchie. Aujourd'hui, même s'il y avait une infime marge de manœuvre pour trouver une voie de négociation, ce n'est plus possible. »

« Tranquillité »

Et pourtant Roland Sjabeur et les Kali'na ne sont pas opposés au projet lui-même. Une centrale hybride qui ambitionne d'alimenter jusqu'à 10 000 foyers grâce à des panneaux solaires et un tout nouveau système de stockage de l'énergie par l'hydrogène. Ce qu'ils veulent concrètement : « D'un point de vue concret, nous recherchons tout simplement la tranquillité dans notre village, pour cela, il faut que ce projet-là soit déplacé ailleurs. »

Pourquoi à moins de deux kilomètres du village ?

Pourquoi installer cette centrale à moins de 2 kilomètres du village, et ce sans la moindre concertation alors que la Guyane fait plus de 83 000 km2 ? Cette question, les Kalin'a et leur chef coutumier sont donc venus la poser à Paris, alors que sur place, l'heure est à la confrontation.

