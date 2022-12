Procès de l’attentat de Nice: la défense de Chokri Chafroud nie une dernière fois son implication

Pour les dernières plaidoiries de la défense au procès de l’attentat de Nice, la cour a entendu ce vendredi 9 décembre les conseils de Chokri Chafroud, ami du tueur de la Promenade des Anglais. Si le parquet a requis 15 ans, ses avocats on plaidé l'acquittement dû au « vide » du dossier.

Avec notre envoyée spéciale au palais de justice de Paris, Laura Martel

Contre ce tunisien de 43 ans, ami du tueur de la Promenade des Anglais, le parquet a requis 15 ans de prison pour association de malfaiteurs terroriste. Ses avocats ont plaidé l’acquittement.

Tel un canon à deux voix, leur tonalité diffère, mais le message est le même : « Il faut acquitter Chokri Chafroud ». Avec fougue et conviction, ses avocats s’affairent à démontrer ce qu'ils considèrent le vide du dossier. D’une éventuelle recherche d’arme, que rien n’étaye, à ce passage sur la Promenade des Anglais à bord du camion, dont les enquêteurs disent eux-mêmes que « ce n’était pas un repérage » rappellent les conseils.

Quant à ces messages grossiers et violents échangés avec le futur tueur, dans lesquels Chokri Chafroud évoque plusieurs fois un camion, « ce ne sont pas des messages opérationnels. Nulle part il ne dit de tuer des gens » s’offusque Me Arnou. Les avocats n’excluent pas que ces mentions de camions aient « eu un écho » dans l’esprit de Lahouaiej Boulhel.

« Chokri est en détention depuis 6 ans »

Mais Chorki Chafroud devait-il « être devin d’une radicalisation dont on n’est même pas sûr et que les autres membres de l’entourage n’ont pas vue non plus ? », s’insurge Me Arnou. Les deux conseils estiment que le tueur était « fou », mais « c’est n’est qu’une opinion », pointe Me François-Jacquemin. Et « ce n’est pas pour ça que nous demandons l’acquittement », mais parce que « Chokri est en détention depuis 6 ans, parce que l’autre a écrit un truc faux ! »

Car, au cœur de l’enquête, rappelle l’avocat, il y a ce SMS envoyé à 22h27 le 14 juillet. Le tueur demande cinq pistolets pour « Chokri et ses amis » et précise : « Ils sont prêts pour le mois prochain ». « On a cru à un autre attentat, mais on a fait l’enquête. Y a pas de projet d’attentat, y a pas de "Chokri et ses amis", c’est faux ! », martèle Me François Jacquemin.

Et son confrère de conclure : « Voilà l’accusation : quand on enlève les œillères, elle tombe. Il est hors de question que Chokri Chafroud soit la victime expiatoire de ce procès. Il n’a rien fait. » Après les derniers mots des accusés lundi, le verdict est attendu mardi 13 décembre.

