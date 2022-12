Jean-Michel Testard: marchand de tapis et tisseur de fils, de mots, et de liens

Portrait Libre

L’histoire de Jean-Michel est un récit de transmission et de partage. À 75 ans, ce marchand tient une galerie d’art oriental en plein cœur de Nîmes. Une passion qu’il nourrit depuis ses quinze ans et son séjour hors du commun en Afghanistan, au cours duquel il apprend les techniques du tissage des peuples nomades. Mais surtout, il débute là-bas une véritable initiation à la vie.

Publicité Lire la suite

Sitôt le pas de la porte franchie, la Galerie Testard nous transporte dans un autre monde, hors du temps. Des kilims, tapis d’Orient tissés plutôt que noués, recouvrent les murs. Des objets mystiques, des bols tibétains, des bijoux ethniques, et des statuettes de Mongolie, de Chine, ou de Turquie, sont disséminés à travers la pièce. Les couleurs foisonnantes des tapis et l'odeur d’encens envahissent les sens, alors que le « Om » des chants tibétains résonne en boucle. Intrigué, on ne peut s’empêcher de s’arrêter devant ce magasin aux allures de bazar, puis d’y pénétrer, comme aimanté par la douceur et l’atmosphère paisible qui s'en dégage.

Ce havre de paix, c’est celui de Jean-Michel Testard. Il nous accueille avec un grand sourire dans son antre, une galerie modelée à l’image du marchand de tapis nîmois. Il cultive sa passion pour l’art oriental ancien depuis plus de cinquante ans. Mais Jean-Michel, qui approche les 75 ans, n’est pas un simple tisserand. Cet amour du fil, il l’a découvert à seize ans, lors d’un voyage initiatique dans la campagne afghane en 1964, où Monsieur Affiz, vieux maître soufi afghan, lui a enseigné les techniques ancestrales du métier pendant 22 mois. « Affiz est mort depuis des années, mais quand je ferme les yeux, j'entends encore sa voix », confie-t-il assis au milieu de ses kilims.

Et plus qu’un simple séjour d’apprentissage, Jean-Michel y a reçu les plus belles leçons de vie, qui guident encore aujourd’hui chaque seconde de son existence. « Monsieur Affiz me disait ces mots si justes : "tu n’auras rien avec ce métier, mais tu seras riche comme personne." Et qu’est-ce qu’il avait raison ! »

La galerie de Jean-Michel Testard, à Nîmes. © Louise Huet / RFI

Départ pour l’Orient

Cette richesse intérieure se perçoit dans chaque regard, chaque parole du Nîmois. Jean-Michel retrace son parcours insolite, pour faire comprendre comment il est arrivé là où il en est aujourd’hui. « Quand j’avais quinze ans, j’étais apprenti réparateur de tapis à Lyon, chez un marchand de tapis iranien. Il y avait un employé dans la boutique, un Arménien, qui m’a vraiment donné le goût du tissage, en me racontant des histoires sur son travail, son départ d’Arménie, la tradition perse autour des tapis… ». Ces récits le fascine, le subjugue un peu trop, et d’après son patron iranien, l’empêchent de travailler de manière efficace.

Très vite, son chef lui intime de partir en Iran, en Afghanistan ou en Turquie pour se former auprès de réparateurs habitués à transmettre leurs savoirs aux jeunes. Son père fait le choix pour lui, ce sera l'Afghanistan. « Quand mon départ s'est confirmé, j’ai dévalé les étages de mon immeuble et j’ai couru vers mes copains en criant : "Je vais prendre l’avion !". Je ne mesurais pas du tout ce dans quoi je m’embarquais. J’étais jeune, bête et un peu inconscient, mais c’est pour ça que j’ai osé partir. Heureusement que je n’ai pas trop réfléchi, finalement », sourit-il.

Il s’envole d’abord pour Kaboul avec son patron iranien, qui doit régler des affaires sur place. Mais leur chemin se sépare une fois dans la capitale afghane, et le jeune Nîmois part pour un petit village au sud-ouest du pays, à côté de Zarandj à la frontière avec l’Iran. Le garçon passe sa première nuit dehors sur le sol, avec son sac pour oreiller, au milieu de nulle part. Le matin suivant, Monsieur Affiz, son futur maître spirituel, arrive le chercher à bord d’une charrette. « Il essaie de me consoler mais moi je suis en panique, je tremble. Affiz me met alors les mains sur les épaules et me demande de le regarder. Je le regarde et tout se relâche en moi. Il a tellement d’amour dans les yeux que je réalise que plus rien ne peut m’arriver. Maintenant pour moi, l’amour a un visage : c’est celui d’Affiz », souffle-t-il d’une voix lente, prenant le temps d'énoncer chaque mot.

Apprendre la vie avec Affiz

Auprès d’Affiz, Jean-Michel apprend les gestes pour tisser, filer et broder les tissus. Plus les mois passent, plus cet enseignement devient un prétexte, ou plutôt une métaphore, pour lui apprendre les savoirs fondamentaux de la vie, à ce Nîmois qui n'a encore rien vu, rien connu. « Un jour, Affiz me réveille à l’aube. Il me dit en français : "Allez, c’est jour. Arrête voler ta vie !" puis il m’entraîne dehors, pour observer le soleil qui se lève. » Jean-Michel pense perdre son temps, mais le maître soufi l’arrête. « Perdre son temps, c’est grand bonheur. Et Michel, si je te laisse dormir, alors le bonheur de ne rien faire, tu ne le connais pas ! », s’exclame-t-il.

Jean-Michel montre ses différents kilims, tous plus colorés les uns que les autres, à ses clients. © Louise Huet / RFI

Jean-Michel n’a que seize ans, et ne comprend pas toutes les images que lui fait voir Affiz, et pourtant, chacune le touche en plein cœur.

Affiz m’a partagé son ouverture d’esprit. De tous nos échanges, j’ai gardé en moi sa façon d’être, sa faculté à prendre du recul. Mais ce qu’il m’a transmis le mieux, c’est la notion d’acceptation

Sa sagesse, Affiz lui transmet à l’oral, comme le veut la tradition nomade. Avant de rentrer en France, le maître soufi demande une chose à son élève, une promesse qu'il ne cesse de marteler : « Toi aussi, Michel, tu diras, un jour, tu diras… ». Ce n’est que des années plus tard que Jean-Michel apprendra que « Hafiz » signifie « celui qui sait » en arabe.

« En Orient, il y a une autre culture, que j’ai adoptée. Avec un précepte : nous ne sommes que de passage, et il faut l’accepter. Accepter les choses, sans tomber dans le fatalisme. » Chez lui, Jean-Michel raconte qu’on l’appelait « Monsieur c’est pas grave », tant rien n’est jamais source de tracas pour lui. Le septuagénaire prend la vie comme elle vient, guidé par la passion et l’envie. « Affiz m’a formé à rester optimiste. Il me disait : "La montagne devient toujours colline". » Pourtant, Jean-Michel aurait de quoi se morfondre : il s’est battu à deux reprises contre le cancer, il a assisté au décès d'une de ses filles, elle aussi atteinte d’un cancer à ses 35 ans, et a multiplié les problèmes financiers. Malgré tout, le tisserand garde son âme tranquille. Pour lui, ces obstacles sont, comme lui a enseigné Affiz, des montagnes à gravir pour les transformer en collines.

La langue du tissage, une autre façon de communiquer

À son retour en France en 1966, Jean-Michel parle très peu de son périple. Puis son petit-fils naît en 2000, et c’est le déclic : en tenant ce bébé, il réalise qu’il veut lui transmettre son histoire, sur le papier. Il écrit alors son aventure dans un livre ingénieusement intitulé « Apprend-tissage » qu’il publie en 2015.

Dedans, il retrace ses 22 mois d’apprentissage, à l’image du voyage philosophique du Petit Prince, et il y décrit le nouveau langage qu’il a appris : celui des symboles tissés. « Si tu comprends le tapis, tu comprends le sens de la vie », lui expliquait Affiz. Et pour perpétuer la tradition, le marchand transmet lui-même aux clients venus acheter un tapis la signification de chaque figure sur leur achat. « Je ne suis pas là pour vendre. Ce que je fais avec les clients, c’est discuter, partager mes connaissances et ma passion. C’est un véritable moment de partage, qu’ils achètent quelque chose ou non. »

Car c’est bien ça le cœur de la galerie de Jean-Michel : comprendre l’histoire et le message qui se cachent derrière chaque tapis, chaque symbole. Et les habitués en redemandent. « On vient toutes les semaines pour écouter les anecdotes de Jean-Michel », assure un couple de retraités venus chercher un nouveau kilim. Le commerçant leur explique par exemple le sens d’un tapis accroché au mur : la croix signifie l’être humain, le losange signifie la vie, et le signe du crochet, la protection. Une croix dans un losange entouré de crochets montre donc les êtres humains protégés au cœur de la vie.

Jean-Michel explique la signification du symbole sur ce tapis : de l'eau au milieu d'un losange, soit le signe que l'eau représente la vie. © Louise Huet / RFI

Transmettre ses préceptes aux autres

« Tu diras, un jour, tu diras… », lui avait fait promettre Affiz. Et cette promesse, Jean-Michel la tient. Depuis le début des années 2000, il anime de nombreuses conférences devant des jeunes, des écoles et des entreprises, et leur parle de son livre, de tous ses souvenirs heureux dans la campagne afghane, et de la culture des nomades. « C’est étrange, mais j’arrive plus facilement à parler de mon expérience à des inconnus qu’à ma propre famille, car ils ne me jugeront pas, eux. Pour comprendre ce que j’ai vécu, je crois qu’il faut l’avoir un peu vécu soi-même », assène-t-il.

C’est précisément pour cela que de nombreux réfugiés afghans à Nîmes viennent lui rendre visite, intrigués par cette galerie qui leur rappellent un peu chez eux. Avec ses proches, il aide plusieurs migrants à trouver un logement et un emploi depuis quelques années. Surtout, il forme pendant deux ans Ali, un jeune afghan dont le père était lui-même marchand de tapis. Ali filme les gestes de Jean-Michel puis les reproduit minutieusement pour réparer les tapis.

J’ai vu sa venue comme un cadeau du ciel. Ce jeune afghan de vingt ans qui vient me voir pour apprendre le métier de son père, puisqu’il ne peut pas l’apprendre dans son pays d’origine. Le destin fait bien les choses...

Un homme en décalage avec son époque

Jean-Michel Testard est donc un homme à part, d’un autre temps, défait de toute contrainte. Seules deux choses pourraient l’affecter : qu’il arrive quelque chose à sa compagne et qu’il perde sa galerie. Il se sait marginal, différent de tous les autres, et pourtant, il avoue facilement « être heureux de ne pas leur ressembler ». Jean-Michel se contente de bonheurs simples, voit de la beauté partout. Lui qui se remet tout juste d’une opération contre son cancer indique n’avoir besoin que de très peu de choses. Pour lui ça ne fait aucun doute : « La différence, entre moi et le monde dans lequel on vit ? C’est que moi, je suis libre comme personne ».

La dernière fois que Jean-Michel voit Affiz est en 1969. Le Nîmois a alors 20 ans, et rend visite à son maître quelque temps avant qu’il ne « rejoigne le monde des invisibles », comme le décrit l’Afghan. Le moment de cet adieu final lui rappelle le jour de son départ, trois années plus tôt, quand Affiz l’accompagnait jusqu'au bus du village, pour rentrer en France. Ce jour-là, Jean-Michel réussit à surpasser sa pudeur, sa gêne, que l’Afghan avait tenté de briser pendant des mois, et l’adolescent lui murmure en guise de au revoir, « je t’aime ». Affiz se met alors à pleurer. Son travail a été fait.

Pour beaucoup, l'expérience de vie en Afghanistan de Jean-Michel peut sembler rare, hors-norme. Mais pas pour lui. « On en rencontre, des Affiz. Il y en a pleins. Le problème, c’est qu’on n’est pas assez attentif », regrette-t-il. Alors, le marchand de tapis donne toujours le même conseil aux étudiants qu’il rencontre : être disponible pour les autres, et surtout prendre le temps. Prendre le temps de s’offrir ses rêves.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne