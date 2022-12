Au procès de l’attentat de Nice, les derniers mots des accusés avant les délibérations de la cour

Le procès de l’attentat du 14-Juillet à Nice, commencé le 5 septembre dernier, touche à sa fin. Il s’agissait d’une très courte audience, ce lundi 12 décembre. La cour a entendu les derniers mots des accusés, avant de se retirer pour délibérer.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale au palais de justice de Paris, Laura Martel

« Les débats sont désormais terminés » a indiqué, comme de coutume, le président Raviot, au terme de cette soixantième audience de procès. Juste avant, il aura suffi d’une dizaine de minutes pour entendre les derniers mots des sept accusés présents. Quinze ans de prison ont été requis contre les trois principaux, avec une demande de condamnation pour association de malfaiteur terroriste concernant Chokri Chafroud, qui n’a rien souhaité ajouter ce matin, et Mohamed Ghraieb.

« Je veux réaffirmer mon innocence, je ne suis pas un terroriste, je n’ai rien à voir avec ce qu’il s’est passé », a déclaré ce franco-tunisien. Comme les autres mis en cause, il a aussi eu un mot pour les victimes. « J’ai écouté attentivement les parties civiles et entendu leur souffrance, je leur souhaite de se reconstruire et de retrouver la paix », a-t-il indiqué. Ses avocats, comme ceux de Chokri Chafroud, avaient plaidé l’acquittement.

Association de malfaiteurs

Ramzi Arefa est lui le troisième prévenu pour qui le parquet a demandé 15 ans pour association de malfaiteurs, mais cette fois, avec abandon de la qualification terroriste, considérant que ce « petit trafiquant » qui a reconnu avoir fourni le pistolet utilisé par le tueur, l’a fait en ignorant sa radicalisation. « J’ai dit et redit que j’étais coupable d’avoir vendu une arme sans avoir réfléchi. Ça fait plus de six ans maintenant que j’arrête pas d’y réfléchir, j’espère que vous l’avez entendu », a lancé Ramzi Arefa à ses juges, à qui ses avocats avaient demandé « une juste peine ».

La cour s’est désormais retirée pour répondre aux 81 questions qui lui sont posées sur l’éventuelle culpabilité des accusés. Le verdict est attendu ce mardi 13 décembre, à partir de 17h.

► À lire aussi : Procès de l’attentat de Nice: la défense de Chokri Chafroud nie une dernière fois son implication

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne