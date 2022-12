Entre LFI et EELV, grand écart dans les changements de direction

Europe Écologie-Les Verts et La France insoumise ont choisi leur nouvelle direction respective ce week-end. Mais si la nouvelle patronne des écologistes Marine Tondelier a réussi à faire l'union autour d'elle, Manuel Bompard, le nouvel homme fort des Insoumis, a choisi d'écarter les voix les plus critiques

Le couperet est tombé samedi. Ni François Ruffin, ni Clémentine Autain ou encore les vieux grognards Alexis Corbière et Eric Coquerel ne font partie de la coordination des espaces de La France insoumise, le cœur du réacteur du mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Les deux premiers, qui ne cachent plus leurs ambitions pour la présidentielle 2027, s'en sont publiquement émus, dénonçant côté François Ruffin un « rétrécissement » de LFI, et côté Clémentine Autain « un manque de démocratie interne ».

Des critiques immédiatement balayées par Jean-Luc Mélenchon lui-même. Dans une note très salée de son blog personnel, le chef de file de LFI a dénoncé sans les nommer les deux députés qui, rappelle-t-il, « n'ont jamais été membres » du parti. Quant aux autres mécontents, il règle leur compte en les reléguant au rang de « fielleux anonymes ».

« C'est une manière de mettre le couvercle sur la marmite de la contestation interne », juge un ancien Insoumis, « et ce couvercle, c'est Manuel Bompard qui n'a pas l'envergure pour prétendre à être plus que le gentil organisateur du parti ».

Contraste avec les écologistes

Pour la première fois depuis très longtemps chez Europe Écologie Les Verts, c'est au contraire une direction rassemblant tous les courants ou presque qui a été désignée. Le résultat de longues tractations menées par Marine Tondelier et ses proches. Et ce n'était pas gagné d'avance de rassembler dans une majorité le courant social écologiste bon teint de Yannick Jadot et la radicalité éco-féministe de Sandrine Rousseau. « On a désormais une ligne claire », se félicite un cadre écologiste, qui reste lucide sur les défis pour faire cohabiter des dirigeants se vouant parfois une haine tenace. « C'est de l'hyper démocratie, poursuit-il, mais je préfère cela au verrouillage de LFI ».

Dans son premier discours de patronne des écolos, Marine Tondelier a mis en avant la nécessité d'élargir le socle électoral d'EELV, tout d'abord en réussissant de bonnes élections européennes en 2024, où le parti aura une liste autonome, puis aux municipales de 2026. Car pour l'instant, personne n'émerge chez les écologistes pour la prochaine présidentielle, Yannick Jadot étant affaibli par son échec cette année et Sandrine Rousseau étant beaucoup trop clivante.

Du côté de La France insoumise, c'est tout l'inverse. Les candidats potentiels pour 2027 sont nombreux et les élections intermédiaires sont toujours regardées avec un peu de distance. Les tensions sont directement liées à cette nature même du parti. Toujours selon un ancien Insoumis, « le ménage » qui a été fait ce week-end au sein de LFI n’est pas une coïncidence ; c'est parce que« l'opération Mélenchon 2027 est d'ores et déjà lancée ». Et il est bien sûr hors de question pour le triple candidat à la présidentielle d'accepter la moindre concurrence interne.

Des bisbilles préjudiciables pour la Nupes

Les critiques qui ont touché LFI ce week-end ont été aussitôt douchées par les dirigeants du parti. Car pour les fidèles de Jean-Luc Mélenchon, avoir un parti discipliné est primordial alors que les écologistes, mais aussi les socialistes, voire les communistes, commencent à afficher leurs ambitions pour la suite.

Mais cette manière de fonctionner risque aussi de renforcer les sceptiques de la Nupes. Pour l’ancien patron des écologistes David Cormand, « le coup de force interne » chez LFI prouve que « le pluralisme aura du mal à exister au sein de la Nupes ». « Ils ne veulent ni démocratie, ni débats sur la ligne politique, poursuit-il, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils avaient tenté d'imposer un groupe unique à la gauche au sein de l'Assemblée nationale, pour nous contrôler ».

Mais si les écologistes sortent renforcés de cette séquence politique, l'ex-cadre Insoumis interrogé plus haut avertit : « Jean-Luc Mélenchon a déjà prouvé qu'il était capable de résister à tout et il sait que le temps joue souvent en sa faveur ».

