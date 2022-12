Attentat de Nice: entre 12 et 18 ans de prison pour les principaux accusés

Un plaignant s'adresse à la presse après le verdict du procès de l'attentat de Nice, retransmis en direct dans cette ville du sud-est de la France, ce mardi 13 décembre 2022. AFP - VALERY HACHE

RFI

Mohamed Ghraieb et Chokri Chafroud ont été condamnés à 18 ans de prison, ce mardi 13 décembre à Paris, après avoir été reconnus coupables d'« association de malfaiteurs terroriste ». Ramzi Arefa écope de 12 ans de prison. Sept hommes et une femme comparaissaient pour l'attaque qui a fait 86 morts et 450 blessés le 14 juillet 2016 à Nice. Toutes ces personnes ont été reconnues coupables.