Au Trianon, des artistes se réunissent pour soutenir le combat du peuple iranien

La chanteuse iranienne Hura Mirshekari et ses musiciens. © Edmond Sadaka / RFI

Texte par : RFI Suivre 3 mn

De nombreux musiciens et artistes se sont réunis sur la scène du Trianon, le 12 décembre à Paris, à l'occasion d'un concert organisé par le collectif Barâyé pour soutenir les manifestations menées par le peuple iranien depuis mi-septembre. Sur scène, des artistes françaises comme Imany et Barbara Pravi ont chanté aux côtés des chanteuses iraniennes Aida Nosrat ou encore Hura Mirshekari, mais également d'artistes internationaux à l'image de Mamani Keïta et Melissa Laveaux. En persan, « Barâyé » fait référence à la composition du musicien Shervin Hajipour qui est devenue l'hymne du soulèvement en Iran.