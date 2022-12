France: le député Adrien Quatennens condamné à de la prison avec sursis pour «violences» sur son épouse

Les hommes politiques Adrien Quatennens et Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale, le 3 mars 2020.

À l'issue d'une audience à huis clos au tribunal de Lille, Adrien Quatennens a été condamné à quatre mois de prison avec sursis pour « violences sans incapacité commise par conjoint ». Il doit par ailleurs verser à son ex-épouse qui l'accusait de violences conjugales 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral. Une condamnation qui rend l'avenir politique du lieutenant de Jean-Luc Mélenchon encore plus incertain.

Publicité Lire la suite

Adrien Quatennens avait choisi le plaider-coupable dans l'espoir de mettre plus rapidement un terme à l'affaire, explique Valérie Gas, du service politique de RFI. Dans cette procédure, la peine, si elle est acceptée, est immédiatement homologuée.

Mais sa condamnation à de la prison avec sursis et non à un simple stage de réhabilitation, comme l'espérait son entourage, relance le débat sur sa capacité à rependre son activité de député, le principal enjeu pour lui, comme le montre les premières déclarations de son avocate à la sortie de l'audience qui a affirmé qu'il s'agissait d'un « avertissement solennel » et que cette condamnation ne l'empêchait pas de revenir à l'Assemblée nationale.

► À lire aussi : Le retour politique d’Adrien Quatennens mis à mal par le témoignage de son épouse

Un cas délicat pour les politiques

Reste que, politiquement, les choses ne sont pas aussi simples. L'hypothèse d'un retour d'Adrien Quatennens ne fait pas l'unanimité au sein même de La France Insoumise où depuis des semaines on réfléchit aux conditions dans lesquelles il pourrait avoir lieu. Et parmi les alliés de LFI au sein de la Nupes, cette option est fortement dénoncée au nom de la nécessaire « exemplarité » des élus. La démission d'Adrien Quatennens a même été réclamée.

Au moment où le parti de Jean-Luc Mélenchon fait face à des protestations internes sur la composition de la direction, la gestion du cas Quatennens risque d'être particulièrement délicate.

► À lire aussi : France: à gauche, l'affaire Quatennens empoisonne toujours la Nupes

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne