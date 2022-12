France: après sa condamnation pour violences conjugales, le cas Adrien Quatennens divise

Adrien Quatennens estime « avoir payé assez cher » et il refuse de démissionner. Après sa condamnation mardi 13 décembre pour violence conjugale, le député du Nord, suspendu pour une durée de quatre mois au sein de son groupe à l'Assemblée nationale, relève la tête ce mercredi matin. De quoi indisposer nombre de ses partenaires de la Nupes.

Adrien Quatennens ne s’est pas astreint à une diète médiatique. Une longue interview au quotidien régional La Voix du Nord et des phrases lourdes de sous-entendus font beaucoup réagir. Un argumentaire qui désigne les coupables, les médias et le ministre de l’Intérieur, qui est accusé d’avoir orchestré la condamnation de l’insoumis.

« Démissionner après avoir été condamné pour un acte que j'ai reconnu créerait un précédent dangereux et ouvrirait la porte à toutes les instrumentalisations politiques de la vie privée », a-t-il déclaré dans les colonnes du journal.

Suspension du groupe LFI de quatre mois

Dans la foulée de sa condamnation, l'élu a été suspendu pour « une durée de quatre mois » du groupe des députés LFI, jusqu'au 13 avril 2023. Un retour ne sera ensuite possible que s'il s'engage à « suivre un stage de responsabilisation sur les violences faites aux femmes ». « Je respecterai la décision collective du groupe », a-t-il réagi. « Mais la mienne m'appartient et elle est prise : j'ai payé bien assez cher sur tous les plans. Je ne céderai pas », ajoute celui qui entend « honorer » son mandat.

►À lire aussi : France : le député Adrien Quatennens condamné à de la prison avec sursis pour « violences » sur son épouse

Au sein de la Nupes, le cas d’Adrien Quatennens divise. « Pour une sanction de cette nature, nous aurions prononcé l'expulsion », a estimé le premier secrétaire du PS Olivier Faure, quand le communiste Sébastien Jumel s'est interrogé : « Est-il en situation de défendre la cause commune qui est la nôtre, y compris la cause des féministes ? »

« Il y a un travail à faire sur l’humilité »

Pour Sandrine Rousseau, députée Europe Écologie-Les Verts/Nupes, le raisonnement d'Adriens Quatennens est typique et il faut en sortir : « Dans cette interview, moi, je vois des éléments qui sont des éléments de langage qu’on a trop l’habitude d’entendre : lynchage, manipulation, complot. Et je pense que la gauche et l’écologie sortiraient grandies de ne plus utiliser ces éléments-là dans les défenses. »

La députée, qui a demandé sa démission, estime que dans cette interview, Adrien Quatennens ne procède à aucune remise en cause profonde. « Il y a un travail à faire sur l’humilité, sur le fait de reconnaître ce qui s’est passé et de le reconnaître à sa juste importance », poursuit-elle.

Même si la réhabilitation du député semble possible pour certains, sa contre-offensive médiatique a du mal à convaincre au sein de la Nupes. Mais pour l’instant, l’alliance tient toujours et l’intergroupe affiche une union de façade.

« Elle est belle la gauche morale », ironise le RN

Dans le paysage politique, le cas Quatennens divise aussi. « Je déteste les chasses à l'homme, donc je n'y participe pas », a déclaré François Bayrou, le haut-commissaire au Plan, sur le plateau de LCI. Mais, a-t-il nuancé, « ce qui ne me paraît pas normal, c'est de dire "je ne siège pas, mais je suis payé quand même" ».

« Elle est belle la gauche morale », a ironisé de son côté le député RN Laurent Jacobelli. Dans un cas similaire, le RN a prononcé une exclusion définitive, « je peux vous dire que c'est arrivé dans la minute qui a suivi », a-t-il assuré sur le plateau de Public-Sénat, à propos d'Hervé Juvin, eurodéputé condamné pour des violences contre son épouse.

« La France insoumise envoie là un signal terrible, qui est finalement un manque de conviction, qui est finalement une forme de cynisme : ils sont là pour être élus, ils ne sont pas là pour défendre des causes », a ajouté le député d’extrême droite.

« Que va peser la parole d'Adrien Quatennens dans les temps qui viennent ? Avec cette tâche-là, dans son parcours politique ? Je pense que c'est intenable. Voilà pourquoi, y compris à mon sens pour lui, il ne devrait plus aujourd'hui siéger à l'Assemblée nationale », a estimé de son côté sur France Info le député LR du Lot Aurélien Pradié.

De son côté, Gérald Darmanin a « décidé de porter plainte en diffamation » après les propos d'Adrien Quatennens dans La Voix du Nord, le député LFI ayant mis en cause le ministère de l'Intérieur dans sa chute.

