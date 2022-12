France: après le violent incendie à Vaulx-en-Velin, la solidarité envers ceux qui ont tout perdu

Dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 décembre, dix personnes sont mortes, dont cinq enfants, dans l'incendie d'un immeuble de sept étages à Vaulx-en-Velin, près de Lyon, dans le sud-est de la France. C'est le deuxième incendie d'habitation le plus mortel en France depuis dix ans. Cet incendie arrive dans un quartier défavorisé, le Mas-du-Taureau, où ses habitants se sont immédiatement mobilisés.

L’incendie qui s'est déclaré dans un immeuble de sept étages a mobilisé près de 65 engins et 170 pompiers. Parmi les victimes de cet incendie, les plus jeunes étaient âgées de 3 à 15 ans, a précisé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Quatre personnes sont encore en urgence absolue, rapporte notre envoyée spéciale à Vaulx-en-Velin, Solène Leroux. Trente-huit familles, soit une centaine de personnes, sont en « besoin urgent de relogement ».

Dungui Aboa habitait dans cet immeuble depuis deux ans. Cette nuit de l’horreur, il l’a vécue, et assure que chaque délogé essaie de prendre soin de lui psychologiquement: « J’ai été alerté par des gens d’en bas qui criaient qu’il fallait sortir parce qu’il y avait le feu. Les voisins au-dessus de moi faisaient aussi du bruit, ça m’a alerté, donc je suis allé jusqu’au balcon et c’est là que j’ai vu les flammes, et je me suis dit, “Voilà, ça y est, c’est fini pour moi, je suis mort”. Ceux du bas, ils ont crié, ils ont dit : “Non, ne vous alarmez pas, les pompiers vont arriver, ne sautez pas”, parce qu’on entendait aussi des gens qui disaient de sauter. »

Dungui Aboa a vu certains voisins sauter et salue la mémoire de ceux qui n’ont pas pu résister, dominés par la panique, dont une mère et ses enfants: « C’est l’enfer sur terre, tu vois venir la mort et puis tu attends ton tour. Je suis sorti grâce à l’aide des pompiers qui nous ont amené l’échelle jusqu’au sixième pour que je puisse descendre alors qu’il y avait encore des flammes. J’ai une grosse pensée pour les victimes, vraiment. Elles avaient le droit de vivre et elles ne voulaient pas mourir. Nous, on est encore là, mais on aurait pu y passer avec eux. Je suis un rescapé. »

À Vaulx-en-Velin, une solidarité innée

Et depuis l'incendie à Vaulx-en-Velin, les dons n’arrêtent pas: des vêtements, des couvertures, ou encore de la nourriture. Tout le monde y va de son cabas, parfois transporté dans un vieux chariot de supermarché. C'est simple, il y en a même « trop »: « Si on peut stopper les dons, c’est très bien ! »

Ici, la solidarité, c'est inné, les habitants tiennent à le rappeler. Cet événement tragique est évidemment inédit, mais cette entraide n'a rien de nouveau, insiste Habiba, une habitante en pleurs: « La solidarité, elle est du petit qui a un mois, jusqu’aux personnes plus âgées. On a toujours été solidaires, et on le sera jusqu’à la fin, je pense. Mais ces fêtes de fin d’année vont être une tragédie. » Très émue, elle est venue depuis les quartiers est pour soutenir les habitants.

Souleimane, lui, habite le Mas du Taureau. Sa voix a résonné toute la journée devant la salle municipale qui accueillait les personnes évacuées. Il coordonne comme il peut: « Ça n’arrête pas, et tant mieux d’un côté, après, il faut gérer tout ça. Ce sont des valeurs humanistes qui sont ancrées dans la ville de Vaulx-en-Velin, dans ses habitants, et plus généralement dans toute la solidarité lyonnaise. »

L'insalubrité des immeubles et l'inaction de la ville pointées du doigt

Si la fraternité domine, elle n'empêche pas les questions. Dounia et ses amies habitent ici depuis toujours. « Rien ne change », disent-elles. « L’immeuble qui a brûlé, je sais que ce sont des immeubles insalubres. Les escaliers sont sales, le local poubelle est immonde, il n’y a pas d’alarme incendie, il n’y a rien du tout qui a été mis en place. Comment est-ce que vous voulez qu’on s’en sorte si la maire ne fait pas en sorte de bouger ses citoyens ? C’est triste à dire, mais c’est normal que ça se soit passé comme ça. »

La métropole de Lyon a confirmé que l'immeuble faisait partie d'un ensemble de copropriétés « dégradées » pour lesquelles un plan de sauvegarde avait été voté en janvier. Selon le ministre du Logement, le bâtiment touché par l'incendie est « une copropriété dans laquelle des travaux d'urgence avaient été réalisés en 2019 » et « on ne peut pas incriminer à ce stade l'état de l'immeuble ».

De la colère, pour les victimes et les délogés, il y en a. Juste après leur départ, d'immenses chaînes humaines se sont créées pour acheminer les centaines de dons. Du plus petit, au plus grand, y compris des personnes en fauteuil roulant: tous veulent faire un geste, pour apaiser les cœurs de ceux qui ont tout perdu.

(Et avec AFP)

