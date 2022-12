France: le contrôleur des prisons recommande de «suspendre les incarcérations» à Bois-d'Arcy

Le contrôleur général des prisons recommande de « suspendre les incarcérations » à Bois-d'Arcy, une maison d'arrêt proche de Paris. Cette recommandation est rare. La maison d'arrêt compte beaucoup trop de détenus qu'elle n'a de places. Leur sécurité et celle du personnel n'est pas garantie, selon le contrôleur.

La prison compte 860 détenus pour 530 places, une situation intenable. « Le contrôleur général des lieux de création de liberté, rappellent que les personnes détenues disposent de moins de trois mètres carrés par personne, explique Mathieu Quinquis, de l'Observatoire international des prisons. Ce qui entraîne, pour les personnes qui sont détenues, une multitude d'atteintes à leurs droits » et des risques d'autant plus grands de tension entre les prisonniers et le personnel.

« Aujourd'hui, il faut que tout le monde prenne conscience de la gravité et du danger de cette situation, alerte Mathieu Quinquis. Ce sont les magistrats qui décident, des incarcérations et ce sont eux qui aujourd'hui décide en conscience de placer des personnes détenues dans cette situation en les exposant, de fait, à des traitements inhumains et dégradants. »

Vers un recours

Le ministère de la Justice parle d'une situation préoccupante. « C'est clairement une réponse trop passive et qui ne propose aucune perspective ». La recommandation n'est pas contraignante, alors : « l'Observatoire international des prisons travaille avec d'autres organisations à un recours dirigé contre cet établissement ».

Ce recours en référé devant la justice administrative devrait se faire dans les prochaines semaines. 73 000 détenus sont actuellement incarcérés dans les prisons françaises en novembre 2022, un record.

