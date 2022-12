Projet de loi sur l'immigration: plusieurs milliers de manifestants à Paris

Reportage

Le 18 décembre est aussi la journée internationale des migrants. À l'appel d'associations et collectifs militants, une manifestation s'est déroulée à la porte de la Chapelle à Paris ce dimanche 18 décembre 2022. À quelques semaines de l'examen du projet de loi immigration, la mobilisation était particulièrement politique.

Ils ont bravé le froid pour faire valoir leurs droits dans le cortège ce dimanche, beaucoup de travailleurs sans papiers en grève comme Dou El Hadji : « Vous savez, depuis plus d’un an, on est en lutte juste pour retrouver nos droits. Et là, on a passé un an de grève juste pour qu’on soit régularisé. »

Le projet de loi asile-immigration prévoit de régulariser les travailleurs sans-papiers dans les secteurs qui peinent à recruter en France. Ceux qui sont salariés dans des branches où l'emploi est stable se sent donc encore plus menacé. « Que les travailleurs soient considérés comme des délinquants, ça, c'est illégal, continue le travailleur sans-papiers. On dit à Darmanin que nous ne sommes pas des délinquants, on est des travailleurs. »

Plus de 500 personnes ont défilé. Parmi les manifestants, certains seront directement touchés par le projet de loi. D'autres ont foulé le pavé par solidarité : « Je suis issu d’une famille de réfugiés. On est solidaire de l’ensemble des réfugiés. Chaque fois, il y a des nouvelles législations encore plus répressives pour restreindre la possibilité d'intégrer les travailleurs sont à pied. »

Le projet de loi sera examiné au premier semestre 2023.

