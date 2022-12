Cannabis: un niveau de consommation stable en France, les plus de 35 ans plus concernés

RFI

De moins en moins de jeunes et de plus en plus d'adultes âgés de plus de 35 ans consomment du cannabis en France. Voilà ce qui ressort du Baromètre santé publié ce lundi 19 décembre par l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) qui s'est penchée sur la période 2017-2021. La France reste l'un des pays européens où cette drogue est la plus utilisée, mais le niveau de consommation est stable.