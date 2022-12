Mucoviscidose: un traitement innovant doit être généralisé aux enfants en France

Réservé jusqu’à présent aux malades de douze ans et plus et à certains enfants de six à onze ans, le Kaftrio, traitement présenté comme ayant des résultats extraordinaires contre la mucoviscidose, sera désormais accessible à l’ensemble des enfants de plus de six ans sans condition particulière.

Publicité Lire la suite

« L'arrêté est prêt et devrait paraître dans les prochains jours : le Kaftrio, un traitement jusqu'alors expérimental, va être généralisé pour les enfants atteints de mucoviscidose ». L’annonce faite par le ministre de la Santé, François Braun, dans un entretien donné au Journal du Dimanche, samedi, pourrait changer de nombreuses choses pour les petits concernés. Autorisée en France depuis un an aux plus de douze ans, l'utilisation de ce traitement a ensuite été élargie en mars 2022 aux enfants de six à onze ans, mais sous certaines conditions. Conditions désormais levées, tous les enfants de cet âge et plus pourront donc en bénéficier, ils sont 5 500.

La promesse d'un nouvel espoir ! 🟢 Le Kaftrio, un traitement innovant contre la mucoviscidose, va être généralisé en France pour les enfants. Il était jusqu'ici disponible seulement pour les malades de douze ans et plus. Toutes les informations ➡️ https://t.co/rZzTWYPiFg pic.twitter.com/BgM4sN0Yem — Gouvernement (@gouvernementFR) December 19, 2022

Le Kaftrio, de son nom, est présenté « comme ayant des résultats extraordinaires » par les associations. Jusqu’à présent, les traitements contre la mucoviscidose s'attachaient à traiter les symptômes de la maladie. La prise de médicaments et les séances de kinésithérapie permettaient de soulager les voies respiratoires des patients obstruées par un mucus anormalement épais et visqueux. Le Kaftrio, lui, vise les causes en agissant sur cette viscosité avec de très bons résultats.

700 nouveaux patients pourront être traités

Délivrée sous forme de comprimés à vie, cette trithérapie (une combinaison de trois molécules), réduit nettement les effets de la maladie, notamment les affections pulmonaires particulièrement invalidantes. Une autorisation de mise sur le marché avait été délivrée en août 2020 dans l'Union européenne. Cette annonce a été accueillie avec « un sentiment de soulagement », a indiqué David Fiant, président de l'association Vaincre la Mucoviscidose, dans un communiqué, samedi.

En France,« grâce à cette extension d'autorisation de mise sur le marché, plus de 700 nouveaux patients pourront bénéficier de cette thérapie innovante », indique l'association : en tout, au cours du premier trimestre 2023, « ce seront près de 5 000 personnes atteintes de mucoviscidose » qui auront ainsi accès au Kaftrio.

Pour eux, l'espoir est grand : jusqu'à récemment, la mucoviscidose était considérée comme fatale pour les plus jeunes et si les méthodes thérapeutiques jusqu'alors en vigueur avaient permis d'obtenir des progrès, le poids de la maladie restait très lourd.

Faire de la mucoviscidose, une pathologie chronique et stable

L'arrivée du Kaftrio est donc une réelle avancée avec dorénavant la possibilité de transformer la mucoviscidose en pathologie chronique et stable. C'est notamment ce qui avait motivé la haute autorité de santé à l'autoriser : ce traitement permet en effet aux patients de mieux respirer, d'être moins souvent malades et de reprendre du poids.

Toutefois, il n'est pas adapté à tous les patients. « Près de 35% des patients atteints de mucoviscidose restent toujours en attente d'une innovation thérapeutique, leur permettant d'améliorer leur qualité de vie au quotidien », rappelle ainsi Vaincre la Mucoviscidose.

►À écouter aussi : Priorité Santé - Une greffe a changé ma vie

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne