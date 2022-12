France: le projet de loi sur l'immigration veut favoriser les métiers en tension

Intégration des étrangers, respect des lois françaises, accès au travail facilité dans les secteurs en tension : tels sont les trois piliers du projet de loi sur l'immigration que le gouvernement entend faire voter début 2023 au Parlement, avec l'aide des Républicains.

La version définitive du projet de loi sur l'immigration a été dévoilé ce mercredi 21 décembre. Le gouvernement français l'a envoyé, lundi 19 décembre 2022, au Conseil d'État. Comme prévu, le texte prévoit de faciliter l'expulsion des étrangers en situation irrégulière, notamment de ceux qui présentent une menace contre l'ordre public. En parallèle, le gouvernement entend instaurer de nouvelles cartes de séjour, notamment pour les médecins étrangers.

L'exécutif veut créer une carte de séjour pour les métiers dits en tension. Valable un an, elle concernerait tout étranger sans papiers qui vit depuis au moins trois ans en France, qui peut fournir 8 bulletins de salaire sur les 24 derniers mois et qui travaille bien dans un secteur où l'on manque de main d'œuvre. L'Insee a publié en novembre une liste de 30 métiers tendus, où figurent les activités liées au bâtiment, mais aussi les métiers d'assistant à domicile, de boucher, de plombier et d'agent immobilier.

Une carte de séjour pour les professionnels de santé et leurs familles

Ce projet de loi prévoit notamment la création d'une carte de séjour pour les professionnels de santé. Médecins, sages-femmes, chirurgiens-dentistes et pharmaciens, ainsi que leurs familles, pourraient résider en France de un à quatre ans, à condition d'avoir été recrutés par un établissement de santé public ou privé à but non lucratif.

Aujourd'hui, en vertu de la circulaire Valls, des sans-papiers peuvent déjà être régularisés s'ils travaillent, mais il faut que leur employeur accepte de lancer les démarches et ce sont les préfectures qui ont le dernier mot. Avec cette nouvelle loi, le travailleur en situation irrégulière ne serait plus soumis au bon vouloir des uns et des autres. Les personnes concernées devront également avoir validé des épreuves de vérification de leurs connaissances. Enfin, l'Agence régionale de santé devra donner son accord.

Parmi les autres propositions figurent un renforcement des contrôles aux frontières et des moyens pour favoriser la maîtrise de la langue française par les étrangers désireux de rester dans le pays.

