France: les départs de Noël perturbés, la SNCF veut sauver le Nouvel An

En France, la direction de la SNCF a proposé jeudi 22 décembre des « mesures complémentaires » pour les contrôleurs afin d'éviter que leur grève, qui va perturber le week-end de Noël, ne se prolonge au Nouvel An. Le gouvernement maintient la pression sur la SNCF.

La direction du groupe public avait réuni jeudi soir par visioconférence les syndicats représentatifs, alors que près de la moitié des contrôleurs seront en grève durant le week-end de Noël, provoquant l'annulation d'un train sur trois vendredi et de deux trains sur cinq samedi et dimanche, surtout des TGV. Les syndicats ont jusqu'à ce vendredi midi pour se prononcer sur ce nouvel accord qui propose « des mesures complémentaires fortes en faveur de la reconnaissance du métier de chef de bord, de la création de postes, et de la progression de leurs carrières », a indiqué la SNCF dans un communiqué.

Une grève inédite

La SNCF, tout comme le gouvernement sont dépassés par ce mouvement car il s’agit d’une grève inédite initiée par un collectif informel sur les réseaux sociaux, et non à l’appel des organisations syndicales. Et il agace jusqu’au plus haut sommet de l’État. Emmanuel Macron a donc appelé ses ministres à agir. Le résultat, c’est que le porte-parole du gouvernement annonce travailler à un « cadre » pour assurer, à l’avenir, la continuité des services publics.

► À écouter: Grève SNCF: «La direction et les syndicats ont été débordés par le collectif des contrôleurs»

« Face à une situation qui est nouvelle, il nous faut des modalités de réflexion qui sont nouvelles. Cette grève, en fait, elle va voir quelques centaines de personnes regroupées au sein d’un collectif anonyme, non porté par des centrales syndicales nationales. Ça nous invite à réfléchir au cadre permettant d’assurer en toute circonstance la continuité d’accès au service public dans notre pays », estime Olivier Véran, porte-parole du gouvernement.

Nous demandons à l'ensemble des personnes qui ont annoncé vouloir faire grève de renoncer. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement RFI

Concilier deux principes

Le gouvernement n’en dit pas plus pour l’instant mais il va devoir concilier deux principes: assurer la continuité du service public tout en garantissant en même temps le droit constitutionnel de grève. Pour le professeur à Sciences-Po, Guillaume Tusseau, les marges de manœuvres de l’exécutif sont très réduites. « Concernant les transports, il y a une réglementation qui établit un service minimum, mais en toute hypothèse, la limitation du droit de grève ne peut pas aboutir à une suppression totale de l’exercice du droit de grève », explique-t-il.

Plusieurs idées sont donc sur la table. Selon un conseiller, le gouvernement pourrait notamment inciter la SNCF à former des cadres pour remplacer les grévistes dans les trains en cas de mouvements spontanés comme pour ce week-end de Noël.

►À lire aussi : Grève dans les trains à Noël: le gouvernement tance les grévistes, la SNCF s'excuse

