France: aux Petits Frères des Pauvres, un repas de Noël sous le signe de la solidarité

Les Petits Frères des Pauvres n'ont pas pu avoir ce moment ensemble pendant deux ans, à cause de la pandémie de Covid. Ils ont enfin pu se retrouver pour un repas de Noël, un moment tous ensemble très important. À Nantes, dans l'ouest de la France, ils étaient une trentaine, ce 25 décembre à midi, à casser la croûte ensemble.

Avec notre correspondant à Nantes, Matthieu Bonhoure

Un petit swing entre le plat et le fromage. Sur la piste de danse, Jean-Pierre, 80 ans, un grand sourire et beaucoup d'émotions de se retrouver. « C’est merveilleux, mais il n’y a pas que ça. Il y a de l’amour pour tout le monde en même temps. Surtout ça, ça fait chaud au cœur », dit-il.

Cela fait cinq ans qu'il participe aux repas de Noël, c'est un moment particulier à chaque fois. « Ce sont des amis, mes frères, mes sœurs. Si on n’a plus rien derrière, heureusement qu’on les a », poursuit-il. Cette année, Jean-Pierre adore l'entrée, un « financier au saumon fumé et citron vert ». À une autre table, il y a Éveline. « C’est merveilleux. Vraiment, les gens sont pleins d’amour », dit-elle. Elle a perdu son mari il y a moins d'un an et elle passe un bon moment, entourée de toutes ces personnes. « Je ne regrette pas, parce que j’appréhendais. Je n’avais pas trop envie, mais c’est très, très bien », poursuit-elle.

« Le même engagement : servir »

Elle choisit une chanson à chanter tous ensemble. L'animation du repas est gérée par les bénévoles, comme Jacques. Une année, il fait Noël dans sa famille et l’autre année, il est « en famille aussi, aux Petits Frères (des pauvres) ». « Parce que je me suis fait des amis. Et puis, on est tous animés par le même engagement : servir. Servir des gens qui n’ont pas de chance dans la vie. Et ça nous tire vers le haut », dit-il. Les bénéficiaires reçoivent ensuite tous des cadeaux, avec une lettre d'un enfant. Pour Éveline, c'est la petite Margaux qui lui a écrit quelques mots.

À noter qu’en France, près de deux millions de personnes âgées sont isolées à Noël, selon une étude de l'Ifop. 600 personnes sont accompagnées par les Petits Frères des Pauvres dans la région Pays de la Loire.

