Des militants insoumis et de la Nupes demandent «l'exclusion d'Adrien Quatennens»

Adrien Quatennens, député La France insoumise de la 1ère circonscription du Nord et conseiller national du Parti de gauche. AFP/Gérard Julien

Dans une tribune publiée dans le quotidien Le Monde le lundi 26 décembre, plus d'un millier de militants insoumis et de la Nupes dénoncent la décision du mouvement de n'exclure que temporairement le député Adrien Quatennens de son groupe parlementaire alors qu'il a été condamné pour violences conjugales. Ils appellent à sanctionner plus durement le député.