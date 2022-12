Focus

Six mois après le verdict, retour sur le procès des attentats du 13-Novembre

Vue de l'intérieur de la Cour d'assises de Paris, le 8 septembre 2021, à l'occasion du procès des attentats du 13 novembre 2015. © Michel Euler / AP

Texte par : Laura Martel

Le 29 juin, après dix mois d'audiences, le verdict du procès « hors-normes » des attentats du 13 novembre 2015 tombait. Ce procès historique a permis de juger les attentats les plus meurtriers qui aient touché la France : 132 morts et des centaines de blessés à Saint-Denis et Paris. Six mois plus tard, que reste de ces mois d'audience ?