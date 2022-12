De 2022 à 2023, une activité parlementaire française mouvementée

En cette fin d'année 2022, les députés font une pause pour les fêtes après six premiers mois houleux dans l'hémicycle. Ils ne reprendront leurs débats que le 9 janvier avec un agenda parlementaire très chargé.

L'élection de Yaël Braun-Pivet comme présidente de l'Assemblée nationale restera le moment le plus symbolique de ce début de législature. Première femme à accéder au perchoir, elle est le quatrième personnage de l'État. Un rôle clé dans la vie parlementaire, d'autant que l'Assemblée est désormais au centre de la vie politique. Car le gouvernement ne bénéficie pas d'une majorité absolue et doit essayer de trouver des compromis sur chaque texte de loi.

À défaut, l'exécutif est contraint d'utiliser l'article 49-3 de la Constitution. Dix utilisations en ont été faites cet automne sur des textes budgétaires.

L'autre surprise de cette année, c'est la création d'une alliance parlementaire entre les partis de gauche, montée en quelques semaines avant les élections législatives. Mais six mois plus tard, la coalition est en crise notamment en raison de l'affaire Quatennens, et les divisions sont de plus en plus marquées en interne.

Les Républicains, un groupe convoité

Les parlementaires LR sont très convoités. Bien qu'ils ne forment que la quatrième force politique dans l'hémicycle avec seulement 62 députés, ils sont le groupe pivot. Privé de majorité absolue, le gouvernement a besoin d’eux pour faire passer ses projets de loi.

Depuis six mois, l'Assemblée nationale est devenue un chaudron. La rentrée parlementaire, avec des textes comme la réforme des retraites, s'annonce mouvementée.

Un agenda parlementaire très chargé à la rentrée

Pour Emmanuel Macron, c'est la mère des batailles. Et pour les syndicats, ce sera certainement la mère des mobilisations. La réforme des retraites doit être présentée le 10 janvier par Élisabeth Borne, et la droite est indispensable au gouvernement pour faire passer cette réforme.

Autre texte à haut risque pour l'exécutif : la nouvelle loi asile et immigration, qui prévoit notamment la création d’un titre de séjour pour les « métiers en tension ». Comme pour la réforme des retraites, la majorité espère être soutenue par Les Républicains.

Concernant les deux piliers de sa stratégie énergétique, le gouvernement va passer un premier test avec le vote de la loi accélérant le développement des énergies renouvelables, suivi de la loi visant à accélérer le déploiement du nucléaire.

Le gouvernement contraint au compromis

Enfin, au premier semestre 2023, Éric Dupond-Moretti devrait tenter de faire passer son projet de loi pour renforcer les moyens de la justice. Un projet qui devait être présenté début décembre mais qui avait été reporté face au risque de grèves liées à la réforme des retraites.

Sans majorité absolue, le gouvernement sera contraint au compromis pour continuer à réformer. Car d'ici la fin de la session parlementaire à l'été, il ne pourra utiliser qu'une seule fois l'arme du 49-3.

