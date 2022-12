France: dernière journée anormalement chaude pour conclure une année 2022 record

Des records de chaleur jusqu'aux toutes dernières heures de l'année. Ce samedi 31 décembre promet d'être le plus doux jamais enregistré par Météo France, à l'image d'une année 2022 emblématique du dérèglement climatique.

Il pourrait faire jusqu'à 23°C à Dax, la cité thermale des Landes dans le sud-ouest de la France, et ce samedi matin, le thermomètre pointait à 16° dans la capitale.

Avec une moyenne de températures annoncées de 16°C sur la moitié nord du pays et de 18 pour le sud, ce 31 décembre s'annonce comme le plus chaud jamais enregistré depuis le début des mesures par Météo France en 1947.

L'excédent thermique à l'échelle du pays pourrait dépasser les 8°C. En 75 ans, une telle anomalie « positive » des températures n'a été enregistrée que trois fois.

Les basses pressions qui stationnent au-dessus de l'Océan Atlantique poussent les vents du sud depuis l'Afrique, transportant la chaleur jusqu'en France comme sur un « tapis roulant », selon les mots du chercheur sur le climat, Davide Faranda.

« Une circulation atmosphérique qui n'est pas complètement anormale » précise Gerhard Krinner, directeur de recherche à l’Institut des Géosciences et de l’Environnement du CNRS. Mais le dérèglement climatique lié aux activités humaines a déjà provoqué un réchauffement de la planète de plus de 1°C et l'air subtropical qui arrive en France est beaucoup plus chaud qu'auparavant.

Conséquences négatives pour les écosystèmes

« Le réchauffement se sur-imprime sur les variabilités de la météo », résume ainsi le climatologue.

Et même si les populations souffrent moins de la douceur hivernale que de la canicule, ses conséquences négatives, notamment pour les espèces et les écosystèmes, sont multiples.

