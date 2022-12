France: Emmanuel Macron appelle à «l'unité» et confirme la réforme des retraites en 2023

Emmanuel Macron a présenté ses vœux aux Français pour l'année 2023. Les premiers de son nouveau mandat, les sixièmes depuis sa première élection. Dans son discours, le président a confirmé que l'année 2023 serait l'année de la réforme des retraites

La réforme des retraites sera bien appliquée dès l'été 2023. Dans son allocution de vœux, Emmanuel Macron a réaffirmé sa volonté de maintenir ce calendrier. Le président de la République n'a pas donné les détails des arbitrages réalisés, c'est Élisabeth Borne qui doit s'en charger le 10 janvier prochain.

Mais il a expliqué qu'il y avait une nécessité : « travailler plus longtemps », entérinant donc le report de l'âge légal de départ à la retraite qui représente le fondement de cette réforme revisitée qui doit permettre d'assurer le régime de répartition.

Une réforme « juste » à entendre le chef de l'État : « Pour ce faire, l’allongement de nos carrières de travail sera progressif. Il se fera par étape sur près de 10 ans. Il sera aussi juste en tenant compte des carrières longues, des carrières hachées, de la difficulté de certaines tâches, de certains métiers ».

Une prise en compte donc de la pénibilité qui vise à essayer d'atténuer l'opposition farouche des syndicats à cette réforme qu'Emmanuel Macron a aussi tenté d'inscrire dans une aspiration plus globale pour la France : « refonder les piliers du pays ».

Une entreprise dans laquelle le chef de l'État espère obtenir le soutien des Français auxquels il a voulu envoyer un message « d'unité et d'ambition collective » avec un objectif : faire Nation.

« La politique de la défiance »

Le discours du président de la République n'a, en tout cas, pas été du goût de tous. Pour le député insoumis Alexis Corbière, Emmanuel Macron veut « brutaliser le peuple français en 2023 ».

Notre système des retraites n’est pas en danger. Alexis Corbières, député LFI/Nupes

Pour Arthur Delaporte, député PS/Nupes, « il n’y avait pas d’ambition, pas de souffle, pas de solution, sinon ce qu’il avait déjà annoncé, c’est-à-dire les vieilles recettes de la droite libérale. On a, à la fois, un président qui dit qu’il veut recréer une nation de confiance, mais finalement, qui nous promet seulement la politique de la défiance ».

De son côté, le député RN Laurent Jacobelli tance un président « schizophrène » et « paradoxal ». « Il nous explique qu’il veut être un bâtisseur, qu’il veut construire l’avenir de nos enfants, puis nous annonce dans la même phrase qu’il y aura une réforme des indemnités chômage et de la réforme des retraites : un durcissement. Ce sera plutôt un président destructeur de notre modèle social, destructeur de la solidarité et de la fraternité et qui construit un bien sombre avenir à nos enfants », ajoute-t-il.

