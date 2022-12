Mayotte: scepticisme avant la nouvelle visite du ministre de l'Intérieur Darmanin

Gérald Darmanin est de retour à Mayotte comme il l'avait promis après sa visite en août. Le ministre de l'Intérieur doit faire un point d'étape dans le département d'Outre-mer sur les renforts engagés par le gouvernement pour lutter contre l'insécurité. Mais la population ne croit pas vraiment en une visite miracle.

C'est pour montrer que ses promesses ont été suivies d'effet que le ministre de l'Intérieur met à nouveau le pied à Mayotte. En quittant le département fin août, Gérald Darmanin s’était engagé à pérenniser un escadron de gendarmerie mobile et à en créer quatre nouveaux d'ici à 2027.

Le centre de rétention administrative de Mayotte vu de l'extérieur, cerné de barrières et de barbelés. © Pierre Olivier / RFI

Records en matière de pauvreté

Le ministre avait également promis de renforcer les actions conduites dans le cadre du plan lancé pour lutter contre l'immigration illégale et de financer la vidéoprotection et les équipements des polices municipales. Mais depuis, Mayotte a subi une série d’agressions très violentes commises par des bandes rivales qui a conduit le gouvernement à envoyer les policiers du Raid sur place.

Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer va passer le réveillon du Nouvel an aux côtés des Mahorais, et des policiers et gendarmes mobilisés pour assurer la sécurité de la population, précise la place Beauvau. Une manière de montrer que l'État est pleinement engagé dans un département qui bat tous les records en matière de pauvreté. À Mayotte, la moitié de la population vit avec moins de 160 euros par mois.

Le ministre de l’Intérieur est attendu de pied ferme par des habitants qui veulent des réponses claires pour des problèmes simples. En 2022, plus de 23 000 sans-papiers ont été reconduits hors de Mayotte : « Moi, j’habite ici depuis plus de 25 ans. Des fois, je dors et quand je me réveille le matin, je vois 10 ou 15 visages que je ne connais pas », raconte un habitant au micro de Pierre Olivier, envoyé spécial de RFI de retour de l'île.

Les attentes des habitants de Mayotte avant la visite de Darmanin

Cette visite de Gérald Darmanin, ce Mahorais d’origine en attend beaucoup : « On espère que ce qu’il va nous dire va nous apporter un mieux ».

Scepticisme

Du côté des jeunes venus des Comores voisines, cette visite officielle laisse pour le moins sceptique : « S’il se dérange, je crois qu’il veut nous dire quelque chose (rires)... il veut venir ici, mais pour nous donner quoi ? ».

Mais dans le département le plus pauvre de France, beaucoup d’habitants ne croient pas vraiment en une visite miracle du ministre de l’Intérieur : « Ça ne sert à rien du tout. Il vient là, il ne donne pas de solutions concrètes, juste blablater. Nous, on ne voit rien du tout en dehors de ça ».

Malgré la présence renforcée des forces de l’ordre, les habitants disent ne pas voir d’amélioration mais attendent de voir ce que Gérald Darmanin va proposer pour aider Mayotte.

