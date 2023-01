France: Emmanuel Macron à l'épreuve du mois janvier et de la réforme des retraites

Emmanuel Macron sur un écran de télévision pour ses voeux le 31 décembre 2022. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

Texte par : Valérie Gas Suivre 1 mn

La page 2022 est tournée et l'année 2023 débute avec une rentrée politique placée sous le signe des retraites. Une réforme dont Emmanuel Macron a confirmé le calendrier lors de son allocution du Nouvel An et sur laquelle syndicats et opposition attendent le président au tournant.