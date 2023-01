France: en colère, les biologistes ne font plus remonter les résultats des tests Covid

En colère, les biologistes ne font plus remonter depuis lundi 2 janvier les résultats des tests Covid qui permettent au gouvernement de suivre l'évolution de l'épidémie. Les biologistes, qui ont fortement augmenté leurs profits avec les tests Covid, contestent le montant des économies qui leur est demandé en retour ces prochaines années. Ils prévoient, s'ils ne sont pas entendus, des actions plus pénalisantes pour les Français.

Publicité Lire la suite

« Un mois de janvier noir pour éviter des années noires ! » Voilà le nouveau mot d'ordre des biologistes. En cause, un point de crispation avec l'Assurance maladie qui leur demande de rembourser plus qu'ils n'ont gagné pendant la pandémie de Covid.

►À lire aussi : France: pour l'agence sanitaire publique, le pays est touché par une «triple épidémie»

« On nous pointe du doigt comme des profiteurs de guerre sur le Covid. Et maintenant, alors qu’on a fait exactement ce que le gouvernement nous a ordonné de faire - et ça n’a pas été facile ! -, on nous demande de rembourser plus. En gros, c’est comme si un patron demandait à l’un de ses employés de faire des heures sup pendant toute l’année. Et qu’à la fin de l’année, il décidait non seulement de ne pas les payer. Mais en plus, en double peine, de baisser son salaire », estime Lionel Barrand, le président du syndicat national Les biologistes médicaux.

Prêts à baisser les prix de leurs actes

Pourtant, les biologistes se disent prêts à baisser le prix de leurs actes pour soulager l'Assurance maladie et ainsi rembourser une grande partie des 856 millions d'euros gagnés avec les tests Covid. « On a compris qu’il y avait une situation délicate au niveau des économies de l’Assurance maladie, on est prêt à faire des efforts. On a proposé des économies à hauteur de 685 millions, c’est-à-dire 80 % de tous nos bénéfices Covid. Ces économies passent par une baisse de tarification des actes. Nous, on ne demande pas d’augmenter le tarif des actes de biologie. On demande juste de ne pas trop les baisser. Ce n'est pas pareil ! », assure Lionel Barrand.

Si un compromis semble avoir été trouvé pour le remboursement pour l'année 2023 à 250 millions d'euros, c'est désormais sur la période 2024-2026 que la négociation bloque. Les biologistes promettent des actions plus pénalisantes pour les Français si le gouvernement refuse le dialogue.

Retrouvez le communiqué intersyndical de l'ABM 👇

"LES SYNDICATS DE BIOLOGIE MÉDICALE SUSPENDENT LA

TRANSMISSION DES DONNÉES DE BIOLOGIE SUR MON ESPACE SANTÉ ET ANNONCENT « UN MOIS DE JANVIER NOIR »" pic.twitter.com/Y2UswQAJiw — Les Biologistes Médicaux (@LesBIOMED) December 21, 2022

►À lire aussi : Covid-19: cacophonie dans l'UE face à l'arrivée de voyageurs en provenance de Chine

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne