Les cours d’assises remplacées en partie par des cours criminelles: la réforme de la justice entre en vigueur

Depuis le 1er janvier 2023, seules les plus grosses affaires seront jugées par des cours d'assises composées de jurés, c'est-à-dire de citoyens tirés au sort sur les listes électorales. Pour les crimes punis de moins de vingt ans de prison, ce sont des magistrats professionnels qui se prononceront. Cette généralisation des cours criminelles divise le monde judiciaire.

Héritage de la Révolution française, le jury populaire disparaît avec cette réforme de la justice pour tous les jugements en première instance de crimes punis jusqu'à vingt ans de réclusion, des viols essentiellement, soit environ la moitié des affaires pour lesquelles des citoyens sont appelés actuellement à siéger. Et c’est aussi une révolution dans le monde judiciaire français puisque les assises vont voir leur champ de compétences réduit. Les crimes, punis de moins de vingt ans de prison, seront attribués à des magistrats professionnels. Objectif : traiter plus rapidement certains dossiers.

Dans le monde judiciaire, cette réforme est dénoncée par certains comme une régression. Avant son entrée en vigueur, ses détracteurs se sont mobilisés pour « sauver les assises », à travers des motions, une pétition ou une proposition de loi de la députée EELV Francesca Pasquini.

Des citoyens écartés en vue de faire des économies

« Cela pose un problème démocratique que d’enlever aux citoyens ce symbole, mais un symbole qui a son importance, de rendre la justice dans les affaires les plus graves, estime Me Guillaume Martine, membre du Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, au micro de Marine de la Moissonnière. C’est évidemment pour les citoyens qui sont tirés au sort une tâche qui est très lourde, mais c’est une tâche qui est noble et qui me paraît essentielle. Et aujourd’hui, alors qu’on nous dit qu’il faut rapprocher le citoyen de la justice, le seul lieu où il a la possibilité de participer à l’élaboration de la justice, c’est-à-dire les cours d’assises, le citoyen en est aujourd’hui chassé puisque plus de la moitié des affaires, qui jusqu’à présent passaient en cours d’assises, lui échapperont désormais puisqu’elles seraient jugées dans le cadre des cours criminelles. »

Pour cet avocat, derrière cette réforme, il y a surtout un motif prépondérant qui est celui de faire des économies, « car mobiliser des jurés coûte de l’argent, puisqu’on les indemnise pour le temps qu’ils passent à juger. Mais même cet objectif-là, on n’est même pas certain que cette réforme puisse l’atteindre ».

Des dossiers qui arrivent au procès « six mois plus vite »

Les cours criminelles, déjà expérimentées dans quinze départements depuis trois ans, sont désormais généralisées sur tout le territoire. Cette réforme ne signifie « absolument pas » la fin des juridictions populaires, a assuré le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, rappelant qu'« en cas d'appel, l'affaire est jugée par la cour d'assises traditionnelle » et que les crimes les plus graves échappent toujours à la compétence des cours criminelles départementales (CCD).

Depuis 2019, ces cours criminelles ont permis aux dossiers concernés d'arriver au procès « six mois plus vite », selon le garde des Sceaux. Les 387 affaires jugées par les cours criminelles ont nécessité 863 jours d'audience, quand il en aurait fallu 982 aux cours d'assises, estime le comité d'évaluation et de suivi des CCD.

Mais une généralisation des cours criminelles « sans moyens dédiés »

Pour l'Union syndicale des magistrats (USM), ce gain « minime » en temps est « mis à néant par un taux d'appel plus important », de 21% pour les cours criminelles contre 15% pour les assises selon les premières évaluations, quand peines prononcées et taux d'acquittement sont similaires. Le syndicat majoritaire, favorable sur le principe aux CCD, s'oppose à leur généralisation « sans moyens dédiés ».

Le comité d'évaluation a aussi pointé « la nécessité impérative » d'un « recrutement substantiel de magistrats et de greffiers ». Dans les juridictions, l'inquiétude est forte face à l'insuffisance des effectifs et de salles d'audience.

Compte tenu des délais d'audiencement, les cours criminelles ne fonctionneront à plein régime qu'au « second semestre 2023, voire 2024 ».

