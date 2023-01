France: le gouvernement recule sur la réforme de l'assurance-chômage

C'est l'une des annonces de la Première ministre Elisabeth Borne invitée ce matin de nos confrères de France Info. Le gouvernement va retirer la partie controversée de son décret sur l'assurance-chômage. Elisabeth Borne fait donc marche arrière ce matin. Un recul salué par les oppositions à quelques jours de la présentation de la réforme des retraites.

Publicité Lire la suite

Annoncée en catimini en fin d'année, la diminution possible de 40% de l'indemnisation des demandeurs d'emploi en cas de passage sous les 6% du taux de chômage avait été considérée comme une provocation par les centrales syndicales. Des syndicats déjà agacés par une nouvelle réforme de l'assurance-chômage, présentée comme un nouveau serrage de vis pour les demandeurs d'emploi. Une « mesure déloyale » selon le patron de la CFDT, Laurent Berger attendu à Matignon en début d'après-midi à Matignon pour le dernier tour de table sur la réforme des retraites.

► À écouter aussi : La réforme de l’assurance-chômage «touche les plus précaires», estime Cyril Chabanier (CFTC)

Après avoir tenté de justifier cette décision, le gouvernement a donc décidé de reculer, au moins pour l'instant. Un retrait au moins provisoire, le temps de mener de nouvelles discussions. Elisabeth Borne reconnaissait ce mardi matin que le gouvernement était peut-être allé un peu vite sur cette question. « J'entends que ce point n'a peut-être pas fait l'objet de suffisamment de discussions. Nous allons le retirer et remettre ce sujet dans la concertation sur les futures règles de l'assurance-chômage... », a t-elle déclaré sur France Info.

Satisfaction à gauche

La Première ministre temporise donc, et la gauche crie déjà victoire. La France Insoumise et Europe Ecologie les Verts y voient un premier recul à quelques jours de la présentation de la réforme des retraites, le 10 janvier prochain. Selon Manuel Bompard, cadre LFI, c'est la preuve que le rapport de force paie et qu'il faut se mobiliser massivement.

Du côté du Rassemblement national, à l'image de Sébastien Chenu, la méfiance prévaut. « C'est un écran de fumée ! ». Selon le vice-président de l'Assemblée nationale, joint par Pierrick Bonno du service politique, on fait semblant de retirer ou on retire « un dispositif inacceptable » sur l'assurance-chômage « pour continuer à avancer sur la réforme des retraites. »

Silence en revanche du côté des Républicains qui pourraient devenir dans quelques semaines les alliés indispensables de la majorité pour faire voter la réforme des retraites.

► À lire aussi : avec la réforme de l’assurance-chômage, l'exécutif espère un important retour à l’emploi

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne