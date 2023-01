L'État français promet d'aider les boulangers touchés par la crise énergétique

L'État français vole au secours des boulangers et menace les fournisseurs d'électricité. La crise énergétique frappe durement ces professionnels qui utilisent en permanence leurs fours très énergivores. Les factures explosent. Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, et Olivia Grégoire, ministre des Petites et moyennes entreprises, recevaient les représentants des boulangers français ce mardi matin 3 janvier 2023. Bilan : une annonce d’aide supplémentaire et des promesses de faire mieux pour sauver les boulangeries.

Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, met la pression sur les fournisseurs d’énergie, expliquant qu’ils devaient prendre leur part dans l’inflation. Pour l'instant, ce sont les consommateurs qui paient, les petites et moyennes entreprises aussi, à l’image des boulangers reçus au ministère à Bercy ce matin.

Et Bruno Le Maire a voulu rappeler à l’ordre les énergéticiens : « Aujourd’hui, je le dis clairement : les fournisseurs n’aident pas suffisamment les boulangers et les PME. Je demande aux fournisseurs d’énergie de faire plus, de faire mieux et de le faire tout de suite ».

Les 33 000 boulangers de France souffrent actuellement des factures qui quadruplent et qui devraient encore augmenter puisqu’ils ne bénéficient pas du bouclier tarifaire. Le ministre de l’Économie leur a rappelé les dispositifs d’aides existantes.

Des aides pas suffisantes

Un report de leurs charges sociales et fiscales a également été annoncé. Un début qui satisfait Dominique Anract de la Confédération de la boulangerie-pâtisserie française.

Mais selon lui, il faut aller encore plus loin : « Pour une facture multipliée par dix ou douze, évidemment que non, rien ne sera suffisant. C’est-à-dire une entreprise, même avec toutes les aides ou les reports, si c’est multiplié par dix, ce ne sera pas possible. Comment on peut ne plus avoir de factures comme ça, qui sont en fait la fin de la boulangerie ? »

Bruno le Maire a reçu à Bercy les fournisseurs d’énergie ce mardi 3 janvier après-midi. Des représentants d'Engie, EDF, TotalEnergies, de la CRE (Commission de régulation de l'énergie) et d'organisations du secteur se sont « engagés à donner des facilités de paiement pour les entreprises qui auraient des difficultés de trésorerie », a déclaré Bruno Le Maire lors d'une conférence de presse. « Il y aura une garantie de l'État", a précisé le ministre de l'Économie et des Finances.

Les énergéticiens ont également accepté, à titre exceptionnel pour les seuls artisans-boulangers, de résilier sans frais des contrats lorsque les factures ont augmenté de manière prohibitive, afin de donner la possibilité de renégocier.

🔴 DIRECT | Point presse à l’issue de la réunion avec les fournisseurs d’électricité sur l’impact des prix de l’énergie. 👇 https://t.co/OTyQiaC3t2 — Ministère de l'Économie et des Finances (@Economie_Gouv) January 3, 2023

