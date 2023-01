Covid-19 en France: un «rapport secret» accable le gouvernement pour sa gestion

La gestion des premiers mois de la pandémie de Covid-19 par les autorités françaises est mise à mal par un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas). C'est le quotidien Le Parisien qui le révèle ce mercredi 4 janvier, en précisant d'emblée qu'il a mis près de deux ans pour se procurer le document, réalisé entre juillet et octobre 2020. Il faut dire que le constat dressé par les quatre inspecteurs de l'Igas est accablant.

Impréparation, désorganisation, circuit de décision « peu lisible ». Les dysfonctionnements constatés par les quatre agents de l'Igas sont si nombreux qu'ils ont formulé 32 recommandations pour qu'ils ne se répètent pas.

Première interrogation : y a-t-il eu retard à l'allumage au ministère de la Santé ? Si le Corruss, le centre chargé de répondre aux urgences sanitaires, a été activé en amont, dès le 27 janvier, le service compte alors onze agents et se révèle vite sous-dimensionné.

Et c'est le 10 mars seulement, 24 heures avant la désignation du Covid-19 comme pandémie mondiale par l'OMS, que l'on décide de faire appel à des « renforts massifs », en piochant des agents pas forcément compétents dans les autres administrations.

Même interrogation concernant la non-activation de la cellule interministérielle avant le 17 mars, date du premier confinement. Et une fois activée, le rapport pointe le total manque d'organisation et de coordination entre cette cellule et Santé publique France, opérateur extérieur au ministère, notamment pour reconstituer les stocks de masques qui font alors cruellement défaut aux soignants en première ligne.

Plus largement, les agents de l'Igas soulignent que le ministère de la Santé « n'est jamais parvenu à s'organiser de manière structurée et durable ».

Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) seront tout simplement oubliés dans le dispositif du centre de crise, et c'est seulement le 2 avril que l'on apprend que le Covid a déjà entraîné la mort de 884 personnes dans les maisons de retraite.

