France: les livres en braille accessibles pour la première fois au tarif d'un livre classique

Une femme lit un livre écrit en braille au Centre de transcription et d'édition braille (CTEB), la principale maison d'édition et d'impression braille et librairie en France, à Toulouse, dans le sud-ouest de la France, le 3 janvier 2023, à la veille Journée mondiale du braille.

Ce mercredi 4 janvier, Journée mondiale du braille, plus de 2 000 livres en braille ont été rendus accessibles au prix unique du livre, qui n’était jusqu’alors appliqué qu’aux livres dits classiques, que l'on retrouve en librairie. Une initiative qui permet aux livres d’êtres moins coûteux et donc davantage accessibles aux personnes à déficiences visuelles.

Publicité Lire la suite

Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, au moins 2,2 milliards de personnes ont une déficience visuelle touchant la vision de près ou la vision de loin dans le monde. En France, la Fédération des aveugles de France estime que 1,7 million de personnes sont atteintes d’un trouble de la vision (207 000 aveugles et 932 000 malvoyants moyens). Alors cette annonce faite par le Centre de transcription et d’édition en braille (CTEB) sur la réduction du prix des livres, lors de la Journée mondiale du braille, sonne déjà comme une victoire.

La loi sur le prix unique du livre du 10 août 1981 - la loi Lang - prévoit qu’un même livre est vendu au même prix au client final, à concurrence d’un rabais de 5% que chaque détaillant peut pratiquer. Mais ce prix unique, appelé aussi prix du libraire, ne s’appliquait pas aux livres en braille. « Pendant près de quarante ans, cela n’a pas été possible en raison du coût de production des livres en braille », explique Adeline Coursant, directrice du CTEB.

Le CTEB a la plus grande capacité de production de livres en braille en France et fourni également certaines médiathèques à l’étranger - au Canada, en Belgique, en Suisse, et dans certains pays africains d'Afrique francophone -. Mais le coût de production d’un seul livre est de 700 euros et il faut compter trois semaines au total entre le moment de transcription, de relecture et d’imprimerie du livre. « Cela demande donc plus de temps et plus de moyens. Et cela se répercute forcément sur le coût du livre à l’achat qui est trois à cinq fois plus cher qu’un livre classique vendu en librairie », rappelle Adeline Coursant.

►À écouter aussi: L’invention du braille

Des moyens financiers nécessaires pour pérenniser ce prix unique

Si l’annonce d’un meilleur accès aux livres en braille sonne comme une victoire, c’est une victoire à court terme. Depuis sa création en 1989, le CTEB s’est toujours battu pour trouver des financements afin de produire davantage de livres en braille, « pour rétablir cette inégalité sociale à l’accès à la culture et à l’accès aux livres ». Mais ce n’est que grâce à un fonds associatif au sein du CTEB que l’accessibilité des livres en braille à un prix libraire a été rendue possible. Un pari risqué pour l’association puisqu’elle estime n'avoir les moyens d’éditer les livres avec leurs fonds propres que pendant deux ans. Après quoi, elle espère pouvoir continuer grâce à de multiples aides : « Des dons, des aides des pouvoirs publics ou encore des mécènes », précise la directrice du CTEB.

Vincent Michel, président d’honneur de la Fédération des aveugles de France, insiste sur le prix de vente exorbitant des livres en braille avant l'instauration de ce prix unique : « Pour un livre qui coûtait 20 euros en librairie, il coûtait 80 euros sur le catalogue des livres en braille proposé par le CTEB. » Cela signifie qu’un lecteur à déficience visuelle payait les 80 euros de sa poche, puisqu’aucune aide d’achat n’existe pour les lecteurs aveugles.

À un tel prix, ces lecteurs ne pouvaient donc pas se permettre d'acheter de nombreux livres par an, là où ils pourront davantage s'en procurer grâce au prix libraire appliqué désormais aux livres en braille. Le catalogue du CTEB proposait jusqu'à présent ses livres à la vente entre 60 et 122 euros, ils seront désormais vendus à des prix compris entre 11 et 30 euros. Donc, c’est une « explosion de joie pour tout le monde », estime Adeline Coursant. Mais un meilleur accès à la culture par le biais des livres, passe non seulement par son prix de vente, mais aussi par la diversité des livres proposés.

Permettre un meilleur accès au savoir

Plus de 100 000 livres sont produits et imprimés en France, mais seuls 3% sont transcrits en braille, un choix donc très restreint pour les lecteurs à déficience visuelle. Un manque de diversité de livres que déplorent d’une même voix le CTEB et la Fédération des aveugles de France. Le CTEB dispose d’un catalogue de 2 000 livres en braille, mais cela suppose un choix cornélien pour la sélection des livres. Évidemment, les livres qui reçoivent des prix et qui font partie des rentrées littéraires sont édités par le CTEB, mais chaque livre se vendait en dix ou vingt exemplaires en moyenne, à cause du prix. Un chiffre bien loin de celui des ventes de livres classiques, estimé à 422 millions d’exemplaires en 2020 par le syndicat national de l’édition.

L'accès pour tous aux livres est primordial, puisque cela permet un accès au savoir : « On ne peut pas parler d’inclusion sociale, s’il n’y a pas un accès total aux livres, et c’est par les livres que passe le savoir », rappelle Vincent Michel. Pour le président d’honneur de la Fédération des aveugles de France, lire reste une des clés de la réussite scolaire et universitaire, or de nombreux livres et ouvrages spécialisés ne sont pas transcrits en braille. « Donc, aujourd’hui, on a ouvert une brèche, mais nous n’avons pas tout gagné. »

Un pas de plus vers l’accès à la culture a donc été franchi pour les lecteurs à déficience visuelle, mais le CTEB, tout comme la Fédération des aveugles de France, espèrent à l’avenir pouvoir produire de plus en plus de livres. Et à terme, que la quasi-totalité des livres publiés dans les librairies soit accessible en braille - en version papier ou numérique -, en gros caractères ou en enregistrements audio.

Vendre les livres au prix du marché, « cela supprime le phénomène discriminatoire vis-à-vis des personnes aveugles et mal voyantes qui devaient payer plus cher » pour le même ouvrage précise @gendron_bruno , Président des @Aveugles_France — AVEUGLES DE FRANCE (@Aveugles_France) January 4, 2023

►À lire aussi: Bibliothèques sonores: un concept à l'écoute des aveugles et des malvoyants

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne