France: à Thionville, les urgences ont craqué

La triple épidémie de Covid, grippe et bronchiolite met à mal les hôpitaux français, qui faisaient déjà face à de grosses difficultés de personnel. La situation est même très critique au centre hospitalier de Thionville, dans l’est du pays.

Avec notre correspondant à Thionville, Simon Rozé

À Thionville, les urgences ont craqué. Cinquante-quatre des 59 soignants, médecins, infirmières sont en arrêt maladie pour burn-out. D’habitude, une centaine de patients en franchissent les portes chaque jour. Ce mercredi, presque personne : seuls les cas les plus graves sont acceptés, faute de personnel : « Les derniers jours que j’ai faits, je sortais de là en pleurs, la boule au ventre de revenir le lendemain. Il m’est même arrivé de pleurer devant certains patients. »

Chloé est infirmière aux urgences de l’hôpital Bel Air de Thionville, elle fait partie des soignants en arrêt maladie. « Ça fait des années qu’on tire la sonnette d’alarme, témoigne-t-elle. Ça devient compliqué, il y a un manque de personnel, ça ce n’est pas nouveau. Les locaux qui ne sont pas adaptés, ce n’est pas nouveau non plus, et tout s’est accumulé. La situation empirait, avec des plateaux de plus en plus importants à gérer. Les médecins ont vu qu’on était fatigués et ils nous ont mis des arrêts pour burn-out. »

« Il y a un jour où ça pète »

La direction de l’hôpital a annoncé l’embauche de douze personnes, « trop peu, trop tard », pour Cyril Louis, aide-soignant et délégué syndical Sud Santé, d’autant plus qu’il estime la situation critique dans tout l’établissement. « Il manque du personnel infirmier et aide-soignant dans la quasi-totalité du service. Les soignants, par nature on a envie, on se sacrifie, on se dévoue, mais à force de tirer sur la corde, il arrive un jour où ça pète. Et là, pour le coup, ça a pété. »

Quant aux arrêts maladies, les premiers doivent se terminer à la fin de la semaine. Chloé, elle, veut reprendre le travail, mais elle ne s’en sent pas encore capable.

