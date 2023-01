France: les médecins libéraux dans la rue pour «sauver la médecine générale»

Des milliers de médecins libéraux ont manifesté ce jeudi 5 janvier à Paris pour obtenir une revalorisation de la consultation.

Publicité Lire la suite

Le cortège est parti du Panthéon, dans le Ve arrondissement de Paris, pour rejoindre le ministère de la Santé. Les pancartes traduisent le ras-le-bol des manifestants en blouse blanche, épuisés par des conditions de travail qu'ils jugent déplorables. « C'est la médecine qu'on assassine », « Médecins, pas larbins » ou encore « On vous soigne, soignez-nous ». À l'arrivée, les manifestants, venus de toute la France – 4 000 selon les organisateurs –, se sont agenouillés et ont brandi leur stéthoscope en observant une minute de silence.

► À écouter aussi : En grève, les médecins généralistes veulent «se recentrer sur le soin»

Une jeune généraliste, remplaçante près de Besançon, raconte son quotidien avec les patients : « On ne peut plus soigner les gens correctement avec les moyens actuels. On en est à retourner le drap d'examen d'un patient à l'autre pour faire des économies ». Se sentant méprisés, nombreux sont ceux qui évoquent le « dé-plaquage », c'est-à-dire la cessation de leur activité ou le déconventionnement.

Des médecins épuisés

Leurs revendications : le doublement du tarif de base de consultation (de 25 à 50 euros), une meilleure organisation des soins pour libérer du temps médical, des incitations à l'installation ou encore la facturation des rendez-vous non honorés. « On a une population qui n’a pas accès aux soins et des médecins en face qui sont épuisés par un sous-effectif chronique, dénonce Moktaria Ali Kada, porte-parole du Collectif Médecins pour demain. Nous faisons des journées à rallonge et le métier n’attire plus. »

Installée comme médecin généraliste à Vaulx-en-Velin, près de Lyon, depuis 2006, Moktaria Ali Kada a vu en seize ans le nombre de médecins se réduire et les journées de travail s'allonger. Et avec des honoraires jugés « trop bas », impossible d'engager du personnel pour s'occuper des tâches administratives et libérer du temps médical. « Les jeunes confrères, voyant les collègues épuisés, pressurés, fatigués, ne s’installent pas. On se dit que si ça continue, dans deux ans, la médecine libérale n’existe plus. Et la médecine libérale, c’est une médecine qui fait 90% du soin », s'alarme-t-elle.

Bras de fer en cours avec le gouvernement

Après une première grève début décembre, le collectif a appelé à la fermeture des cabinets médicaux après Noël et jusqu'au 8 janvier. Le mouvement, qui ne sera pas reconduit la semaine prochaine, a été vertement critiqué par la Première ministre Elisabeth Borne, car il a accru « les tensions sur l'hôpital » en période d'épidémies hivernales.

« Soyons raisonnables », a réagi de son côté le ministre de la Santé François Braun, qui a fermé la porte aux 50 euros, mais a redit que la consultation serait bien revalorisée dans le cadre de la négociation en cours de la convention liant les médecins libéraux à l'Assurance maladie pour les cinq années à venir.

Doubler le tarif de la consultation chez un généraliste de 25 à 50€, je suis contre, mais l’augmenter, pourquoi pas. En contrepartie, je veux que les Français aient accès à un médecin partout, y compris la nuit et le week-end. Laissons les négociations aboutir. pic.twitter.com/eqiW3mKMhh — François Braun (@FrcsBraun) January 5, 2023

Un montant de « 50 euros serait relativement extravagant », a abondé le directeur de l'Assurance maladie, Thomas Fatôme, en notant que plusieurs des principaux syndicats de médecins, comme MG France, la CSMF, Avenir Spé ou les jeunes médecins de ReAGJIR, ne portaient pas cette revendication.

Les organisations de médecins qui font en revanche front commun contre la multiplication des propositions de loi visant à restreindre la liberté d'installation des praticiens afin de repeupler les déserts médicaux.

► À écouter aussi : Grève des médecins libéraux: «Nous sommes les grands oubliés du Ségur»

Un métier « en danger », un accès aux soins aussi

Une délégation de médecins généralistes devait être reçue au ministère de la Santé ce jeudi afin d'évoquer leurs pistes pour sauver, selon leurs termes, la médecine libérale. « C’est assez simple à comprendre : on revalorise l’honoraire, on crée un choc d’attractivité. On se libère des tâches administratives faites par les gens que nous allons employer, on crée de la richesse, et l’accès aux soins est amélioré, et les patients auront un accès aux soins effectif », résume la docteure Moktaria Ali Kada.

Leur crainte : l'instauration d'une médecine à deux vitesses. « Nous ne sommes pas aux États-Unis, ni en Angleterre, on n’est pas un pays anglo-saxon. L’accès aux soins pour tous, c’est très important. Moi, si demain, je ne peux soigner que des gens qui ont les moyens, je ne reste pas », avertit la médecin.

Voilà maintenant plusieurs mois que les professionnels de santé se battent pour dénoncer leurs conditions de travail et obtenir des moyens supplémentaires. Le président Emmanuel Macron est attendu dans l'Essonne ce vendredi 6 janvier pour présenter ses vœux aux professionnels de santé et poser les grands axes de « refondation » d'un système de soins à bout de souffle, à l'hôpital comme en ville.

► À lire aussi : En France, les patients solidaires de la grève des médecins

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne