Au procès de deux hommes accusés d'un projet d'attentat, la verve de l'un, le silence de l'autre

Le procès de deux terroristes présumés, accusés d'avoir voulu commettre un attentat juste avant le premier tour de la présidentielle de 2017, s'est ouvert, jeudi 5 janvier, devant la Cour d'assises spéciale de Paris. Clément Baur, 29 ans, et Mahiedine Merabet, 35 ans, deux Français radicalisés, avaient été arrêtés le 18 avril 2017 à Marseille.

Les deux hommes sont chacun à un bout du box ce jeudi 5 janvier. Ils sont jugés pendant quatre semaines pour association de malfaiteurs terroriste criminelle, aux côtés de dix hommes soupçonnés de les avoir aidés à se procurer des armes, dont huit comparaissent libres sous contrôle judiciaire.

À gauche, Mahiedine Merabet, délinquant multirécidiviste. Petite barbe et chemise blanche, il s'exprime poliment. Quand Clément Baur lâche des phrases lapidaires à peine audible. Mahiedine Merabet, lui, veut qu'on l'écoute. Alors pendant un quart d'heure, il lit un texte. L'homme, qui risque la perpétuité, se considère comme un « prisonnier politique musulman ». S'il reconnaît avoir détenu des armes et des explosifs, il réfute avoir préparé un attentat. Mais il est certain qu'il va être condamné pour ses opinions. C'est d'« islamophobie dont il est question dans ce procès », assène-t-il.

Attaque « imminente »

Les deux hommes s'étaient connus en 2015 à la maison d'arrêt de Lille-Loos-Sequedin, dans le nord de la France, où ils ont partagé quelques semaines la même cellule pour des faits de droit commun. Soupçonnés d'une attaque « imminente », ils avaient été identifiés par les enquêteurs après une cyberinfiltration et une vaste surveillance téléphonique. C'est notamment la recherche début avril 2017 par Mahiedine Merabet d'un contact pour transmettre au groupe État islamique une vidéo de revendication qui avait alerté les services antiterroristes.

Le 12 avril, un agent cyberinfiltré était destinataire d'une vidéo montrant des dizaines de munitions disposées sur une table de manière à écrire « la loi du talion », au côté d'un fusil mitrailleur, d'un drapeau de l'EI et la Une du journal Le Monde du 16 mars 2017 avec une photo du candidat François Fillon, suivie d'un montage d'enfants victimes de bombardements en Syrie. Six jours plus tard, Mahiedine Merabet et Clément Baur étaient interpellés près de l'appartement qu'ils louaient à Marseille. Dans leur appartement : près de quatre kilos d'explosifs et des armes.

Un délinquant et un as de la dissimulation

À la barre, les experts expliquent que la religion lui a servi de « sauvetage psychologique » après une enfance difficile. Abandonné par son père, battu par sa mère, sa grand-mère finira par le placer en foyer. Autant d’éléments que Mahiedine Merabet refuse de commenter. Pas question pour lui de se livrer sur son intimité ou de rejeter la faute sur ses ancêtres, dit-il.

À l'autre bout du box, Clément Baur écoute vaguement, pas très intéressé visiblement par le procès. La personnalité de cet as de la dissimulation, qui a appris le russe tout seul, puis l'arabe, qui s'est fait passer pour un réfugié tchétchène en France, en Allemagne et en Belgique, sera examiné ce vendredi. Le verdict est attendu le 3 février.

