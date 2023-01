France: au PS, l’alliance avec LFI au cœur du débat sur l'élection du nouveau premier secrétaire

À six jours du premier tour du vote pour la nouvelle direction du parti socialiste, les trois candidats au poste de patron du PS ont débattu vendredi 6 janvier au soir sur France Info. Et le premier secrétaire sortant Olivier Faure a été sous le feu de ses deux concurrents, la maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, et le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, unis dans un reproche commun : le rapprochement avec La France insoumise (LFI) dans le cadre de la Nupes.

« Moi, je ne suis pas le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon ! », se défend Olivier Faure, qui ne peut cacher son agacement : durant près de deux heures, son inféodation supposée à Jean-Luc Mélenchon et à ses idées a été le refrain du débat. Notamment sur la question de la retraite à 60 ans, une promesse intenable pour Nicolas Mayer-Rossignol : « On est vraiment à gauche quand on est vraiment crédible, dire que demain, on va faire 60 ans, avec 40 annuités pour tout le monde… Vous pensez vraiment que c’est crédible ? »

Le patron socialiste serait en difficulté sur ce sujet, une preuve du manque de fond du PS version Olivier Faure, selon Hélène Geoffroy : « Depuis cinq ans, le parti socialiste n’a pas travaillé, il n’a pas produit des idées liées aux préoccupations des Français sur la santé, le travail, l’écologie. »

Convergence néanmoins sur de nombreux dossiers

Mais sur beaucoup de dossiers, les avis convergent : nucléaire, laïcité, sécurité… Et Olivier Faure ne rate pas l’occasion de le rappeler, comme sur la question de l’immigration : « Comme sur de très nombreux sujets, je suis en accord parfait avec mes camarades. »

Les 41 000 adhérents PS appelés à voter les 12 et 19 janvier auront donc à répondre à une question : rester ou non dans l’accord Nupes. Pour dire « oui », votez Olivier Faure. Pour dire « non », Hélène Geoffroy. « Plutôt non, mais peut-être oui, sans les insoumis », Nicolas Mayer-Rossignol.

