France: le gouvernement et Les Républicains vont-ils s'accorder sur la réforme des retraites?

Le grand vainqueur de ces négociations sur la réforme des retraites pourrait être Bruno Retailleau (notre photo), le patron des sénateurs LR. © RFI

RFI

La Première ministre Élisabeth Borne vient de terminer son dernier cycle de concertations sur la réforme des retraites. Avec les syndicats, mais aussi avec Les Républicains (LR), seule force politique susceptible de s’allier avec le gouvernement sur ce texte très décrié et lui permettre d’obtenir une majorité à l’Assemblée. Le détail de la réforme doit être présenté mardi soir par le gouvernement. Et il semblerait que le gouvernement et les LR soient tombés d’accord.