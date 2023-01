À Lyon, une manifestation en soutien à la contestation en Iran dit «stop aux massacres»

Un millier de personnes ont manifesté ce dimanche 8 janvier à Lyon en soutien au mouvement de contestation en Iran et en hommage à Mohammad Moradi qui s'est suicidé en se jetant dans le Rhône pour attirer l'attention sur son pays.

Agitant des drapeaux iraniens ou les portant sur leurs épaules, les manifestants ont défilé derrière une grande banderole proclamant « Femme, vie, liberté », le slogan du mouvement de révolte en Iran qu'ils ont crié le long du parcours. « Empêchons la tuerie », « Vive la révolution démocratique en Iran » ou « Stop aux massacres des innocents », pouvait-on également lire sur les pancartes.

Fin décembre, un Iranien s'était suicidé en se jetant dans le Rhône, dans cette même ville de Lyon. Il avait expliqué dans une vidéo posthume vouloir attirer l'attention sur la situation dans son pays. « La police attaque les gens, on a perdu beaucoup de fils et de filles, on doit faire quelque chose », expliquait-il.

Dans la foule ce dimanche, Guilda Torabi, 21 ans, est venue pour se faire entendre de la part du gouvernement français. « On voudrait qu'ils arrêtent de protéger nos assassins et nos bourreaux. Le président français a dit qu'il nous soutenait et qu'il était de tout cœur avec nous, mais on ne voit rien », déplore au micro de RFI cette étudiante en comptabilité, dont les parents sont iraniens. Guilda voudrait que Paris ferme les ambassades, renvoie les ambassadeurs, arrête d'organiser des réunions avec des autorités iraniennes. « On soutient des terroristes, on les encourage, on continue à mener des négociations sur le nucléaire. Il faut stopper toute relation avec ce régime », insiste-t-elle

La foule a aussi scandé les noms de Mohammad Moradi, qui s'est suicidé à Lyon le 28 décembre, ou des personnes exécutées récemment en Iran. Des chansons du rappeur Toomaj Salehi, arrêté pour son soutien au mouvement, étaient diffusées, tandis que sur un camion, une femme, le drapeau iranien peint sur le visage, imitait une pendaison.

« On est contre ce régime (...) qui est contre l'humanité, contre tout le peuple iranien », explique à l'AFP Jiyan Bahramian, un réfugié politique de 46 ans vivant à Besançon. Il tenait avec d'autres compatriotes une banderole en tissu affichant, en rouge, le mot liberté composé avec les noms de 630 prisonniers politiques. Selon l'ONU, environ 14 000 personnes ont été arrêtées depuis le début du mouvement.

L'Iran est secoué par des manifestations depuis la mort d'une étudiante Mahsa Amini, le 16 septembre, après son arrestation pour violation du code vestimentaire. Depuis, 14 personnes ont été condamnées à mort en lien avec les manifestations, selon un décompte de l'AFP basé sur des informations officielles. Parmi elles, quatre ont été exécutées, dont deux samedi.

(Et avec AFP)

