Le scandale du Mediator de retour devant la justice française

Le procès en appel du scandale sanitaire du Mediator, tenu pour responsable de centaines de décès, s'ouvre ce lundi 9 janvier à Paris, deux ans après la condamnation des laboratoires Servier à 2,7 millions d'euros d'amende pour « tromperie aggravée ».

Pour Me Charles Joseph-Oudin, qui accompagne 1 200 victimes du Mediator, l'objectif du procès en appel qui s'ouvre ce lundi est double. L'avocat espère obtenir de la cour la condamnation des laboratoires Servier et l'augmentation des indemnités mises à sa charge. Il souhaite également que la décision rendue permette de confisquer le bénéfice réalisé par le groupe pharmaceutique durant la période incriminée pour la redistribuer aux victimes présentes à ce procès. « Il faut que ces laboratoires Servier n'aient pas envie de recommencer. Et il faut que les autres laboratoires fassent très attention à ne pas laisser sur le marché des produits potentiellement dangereux en perspective d'un gain », insiste Me Joseph-Oudin au micro de RFI.

En mars 2021, à l'issue d'un procès-fleuve de plus de neuf mois interrompu plusieurs semaines pour cause de pandémie de Covid, les laboratoires Servier et leur ancien numéro 2, Jean-Philippe Seta, avaient été reconnus coupables de « tromperie aggravée » et d'« homicides et blessures involontaires ». Le tribunal correctionnel de Paris avait notamment estimé qu'ils « disposaient à partir de 1995, de suffisamment d'éléments pour prendre conscience des risques mortels » liés au Mediator.

Le deuxième laboratoire français avait en revanche été relaxé des délits d'« obtention indue d'autorisation de mise sur le marché » et « d'escroquerie », au préjudice notamment de la Sécurité sociale, ce qui a conduit le parquet de Paris et des parties civiles à faire appel. Dans leur sillage, le groupe pharmaceutique avait lui aussi formé un appel contre le jugement. Condamnée à 303 000 euros d'amende pour avoir tardé à suspendre la commercialisation du Mediator malgré sa toxicité, l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM, ex-Afssaps) n'a pas fait appel.

Une centaine de témoins cités à comparaître

Mis sur le marché en 1976 pour le traitement du diabète, mais largement détourné comme coupe-faim, le Mediator est accusé d'avoir provoqué de graves lésions cardiaques et de nombreux décès. La commercialisation de ce médicament, prescrit à environ 5 millions de personnes, avait été suspendue fin 2009.

Ce procès en appel s'étalera jusqu'à fin juin, avec deux journées et demi d'audience par semaine, dans la salle « grands procès » du palais de justice situé sur l'île de la Cité à Paris, qui a accueilli ceux des attentats du 13-Novembre puis de Nice. Une centaine de témoins ont de nouveau été cités à comparaître, dont soixante à la demande de Servier.

La pneumologue Irène Frachon, qui avait révélé au grand public l'ampleur du scandale sanitaire, reviendra elle aussi à la barre. Pour elle, le jugement en première instance a été « la montagne qui a accouché d'une souris ». « La décision de justice n'a pas du tout été à la hauteur du drame et de la gravité des délits commis », estime-t-elle, regrettant que la cour n'ait pas suivi les réquisitions du parquet. « La cour a relaxé de manière incompréhensible pour les faits d'escroquerie, alors que c'est le mobile du crime. Le seul grand responsable qui a dû répondre de ses actes, le Dr Jean-Philippe Seta, a été condamné à quatre ans de prison avec sursis », reproche auprès de RFI la médecin de l'hôpital de Brest-Carhaix (Finistère), qui a publié le 4 janvier une BD retraçant le scandale. « Y a rien qui va dans le premier procès et je ne suis pas sûr que ce soit mieux dans le deuxième. »

Le dossier comporte « plus de 7 500 parties civiles » et une webradio sera mise à leur disposition pour suivre le procès, selon le parquet général. La plupart espèrent être indemnisées pour le préjudice d'anxiété liée à la « tromperie aggravée » pour laquelle est jugé le laboratoire. Seuls une centaine de dossiers visent une réparation pour « homicides et blessures involontaires ».

