Danone assigné en justice par des ONG pour sa pollution au plastique

Un collectif d'ONG demande à ce que la multinationale soit contrainte de planifier une « trajectoire de déplastification ». Cette procédure est lancée sur la base de la loi sur le devoir de vigilance. Une législation qui oblige les grandes entreprises à s'assurer du respect des droits humains et de l'environnement, y compris par leurs fournisseurs.

Un premier coup de semonce avait été envoyé en septembre. Danone figurait parmi les neuf entreprises (Carrefour, Auchan, Lactalis, ...) à être mises en demeure par ClientEarth, Surfrider Foundation Europe et Zero Waste France. Les organisations lancent en France cette procédure sur la base d'une loi de 2017, sur le « devoir de vigilance », qui oblige les grandes entreprises françaises à s'assurer du respect des droits humains fondamentaux et de l'environnement jusque chez leurs fournisseurs du monde entier. Ce « devoir de vigilance » est de plus en plus utilisé par les associations pour attaquer en justice des grands groupes et médiatiser des activités controversées: C'est par exemple le cas de TotalEnergies pour un projet pétrolier en Ouganda.

Mais la multinationale qui commercialise des yaourts et les bouteilles d'eau Volvic et Evian ou encore des repas pour bébés, est la seule à ce stade à être assignée devant le tribunal de Paris. Pourquoi ? Parce qu'expliquent les ONG, elle ne mentionne pas le plastique dans son « plan de vigilance »

Réduire l'usage plutôt que miser sur le recyclage

Danone se dit « très surpris ». « On ne fait pas rien », assure l'entreprise classée parmi les dix plus gros « pollueurs plastiques » au monde par le mouvement « Break free from plastic » (derrière Coca, Pepsico ou Nestlé). Le sujet est en tout cas présent dans son rapport annuel.

Le groupe explique « mettre en œuvre des actions visant à réduire l'utilisation du plastique, développer le réemploi, renforcer les filières de recyclages et développer des matériaux alternatifs ». Des matériaux dont il ne détaille pas la nature, le verre n'étant à ses yeux « pas forcément la solution ». Or, les ONG lui reprochent de trop miser sur le recyclage plutôt que de réduire l'usage du plastique. Danone a utilisé près de 751.000 tonnes de plastique en 2021, d'après son dernier rapport annuel.

Face au défi de la pollution plastique, Danone n'entend en tout cas pas avancer seul et s'en remet à l'élaboration d'un traité international. Un accord doit être négocié d'ici 2024 sous l'égide de l'ONU.

(Avec AFP)

