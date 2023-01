La France refuse d'instaurer une journée interdite à la chasse

Fin octobre 2022, la secrétaire d'État à l'Écologie avait évoqué l'idée d'une demi-journée sans chasse, instaurée au niveau local et pourquoi pas national. (Photo d'illustration)

Une journée sans chasse, c'est ce que demandaient les associations de défense de l'environnement, comme c'est le cas par exemple au Royaume-Uni. Dans son plan dévoilé ce 9 janvier pour mieux sécuriser la pratique de la chasse, le gouvernement promet de créer progressivement un délit d'alcoolémie et de renforcer la formation des chasseurs.

Il n'y aura pas de journée interdite à la chasse : 78% des Français y sont pourtant favorables, d'après un récent sondage Ifop. La secrétaire d'État à la biodiversité assurait en octobre 2022 que l'idée « n'était pas tabou ». L'Élysée en a, semble-t-il, décidé autrement.

À la place, le gouvernement promet d'améliorer la sécurité « les sept jours de la semaine ». Pour ce faire, il renforcera la formation décennale des chasseurs, en ajoutant avec un volet pratique à la formation déjà théorique. Respect de l'angle de tir de 30 degrés, généralisation des gilets fluorescents : les règles de sécurité seront harmonisées sur tout le territoire. Rien de nouveau en réalité, les chasseurs eux-mêmes en conviennent.

L'exécutif annonce aussi de plus lourdes sanctions en cas d'accident mortel, et la création d'une contravention puis d'un délit pour alcoolémie et usage de stupéfiants lors de la pratique de la chasse.

Enfin, une application devrait voir le jour à l'automne pour recenser, en temps réel, les zones de chasse afin que les promeneurs les évitent : « C'est le monde à l'envers », s'insurgent les associations écologistes qui dénoncent des mesures surtout « cosmétiques » et en décalage avec les attentes des citoyens.

Les accidents de chasse sont à la baisse ces 20 dernières années en France. Mais les morts, il y a quelques mois, d'une promeneuse et d'un automobiliste, tous deux-non-chasseurs, ont provoqué l'émoi et relancé le débat.

