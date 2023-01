Le Premier ministre japonais en tournée chez ses alliés du G7

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida à l'aéroport de Tokyo, le 8 janvier 2023. AP - Kota Endo

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Fumio Kishida entame ce lundi par la France une tournée des pays du G7 dont le Japon a pris la présidence cette année dans le cadre de la préparation de son prochain sommet qui se tiendra en mai à Hiroshima. Avec Emmanuel Macron, il discutera de sécurité économique, de semi-conducteurs, de changement climatique et de sujets diplomatiques brûlants comme l'Ukraine, la Chine et la menace pesant sur Taïwan et la Corée du Nord.