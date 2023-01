Mediator: de nombreuses familles des victimes présentes au premier jour du procès en appel

Depuis ce lundi 9 janvier, l’affaire du Mediator, du nom de ce médicament des laboratoires Servier, est à nouveau devant la justice. Ce médicament est responsable de la mort d’environ 2 000 personnes en France, et de graves séquelles cardiaques chez des milliers d’autres. Les laboratoires Servier avaient été reconnus coupables en première instance de tromperie aggravée, homicide et blessures involontaires. La Cour d’appel va réexaminer leur responsabilité.

Publicité Lire la suite

Dans cette affaire, les laboratoires Servier ont dissimulé les risques du Mediator qui étaient connus au moins depuis 1995, avaient pointé les juges. Le groupe avait été notamment condamné à une amende de 2,7 millions d’euros et à verser 180 millions d’euros de dommages et intérêts aux plus de 7 000 victimes parties civiles. En revanche, il avait été relaxé du chef d’escroquerie à la sécurité sociale et aux mutuelles. Alors que la Cour d’appel réexamine la responsabilité des laboratoires Servier, en ce premier jour d’audience, une trentaine de victimes ou proches de victimes ont fait le déplacement.

Marie-Josée, la cinquantaine, est venue de Marseille pour assister au procès, pas pour elle, mais pour sa mère, emportée par de graves lésions cardiaques causées par le Mediator, qu’elle avait pris pendant dix ans : « Elle avait du mal à respirer, du mal à marcher et elle ne pouvait pas faire trois pas sans s’essouffler, jusqu’au jour où elle a été voir un cardiologue qui lui a dit qu’elle devait être opérée, car ses valves étaient détruites. La première opération a eu lieu en 2015 et on lui avait remplacé une valve cardiaque. Le 10 février 2021, elle devait se faire réopérer de la deuxième valve cardiaque, mais elle est partie avant, dans son lit d’hôpital, toute seule. Et pour cela, j’irai jusqu’au bout. »

Dans l'attente de sanctions plus fermes contre les laboratoires Servier

Elle espère que ce procès en appel donnera lieu à des sanctions plus fermes à l’égard des laboratoires Servier, et en particulier de l’ancien numéro deux du groupe, qui a été condamné en première instance à quatre ans de prison avec sursis.

« Je veux qu’ils soient punis pour le mal qu’ils ont fait, ils n'ont rien eu, estime Marie-Josée. Je veux qu’ils prennent de la prison ferme et qu’ils admettent qu’ils ont tué. Il va y en avoir encore des personnes qui vont mourir des suites du Mediator, bien longtemps après. »

Depuis la fin du premier procès en 2020, plusieurs personnes, comme la mère de Marie-Josée, sont mortes des séquelles provoquées par le Mediator.

►À lire aussi: Le scandale du Mediator de retour devant la justice française

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne