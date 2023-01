Réforme des retraites: «On peut ne pas la faire, mais il faut avoir en tête ce qu'en sera l’impact»

Entretien

Avec sa réforme des retraites présentée ce mardi 10 janvier, l’exécutif espère faire 8 milliards d’euros d’économies et 15 à 20 milliards d’euros de recettes fiscales supplémentaires en 2023. Comment se situe la France par rapport à certains pays de l’OCDE ? Hervé Boulhol est responsable retraite à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

RFI : L’âge de départ à la retraite serait repoussé, de 62 à 64 ans, en France pour pallier au trou du régime retraite estimé à 20 milliards d’euros d'ici 2032, selon le Conseil d’orientation des retraites (COR). Qu’en est-il dans les autres pays de l’OCDE ?

Hervé Boulhol : Sur l’âge d’ouverture des droits, en moyenne sur les pays de l’OCDE, on est à peu près à 62 ans et demi, donc la France est légèrement en dessous. En revanche, c’est vrai que les pays ont déjà légiféré une augmentation assez importante, de l’ordre de 1,5 année en moyenne, de l’âge d’ouverture des droits, donc si la France ne fait pas cette réforme, l’écart va se creuser. Ensuite, que ce soit l’âge d’ouverture des droits ou la durée de cotisation, là, c'est une discussion éminemment politique parce qu’il y a des impacts redistributifs importants.

D’après le COR, le régime des retraites est actuellement excédentaire, de plus de 3 milliards d’euros en 2022, mais ne serait déficitaire de 20 milliards qu’en 2035. Il n’y a donc pas d’urgence ?

On reconnaît cette fois qu’il y a un déficit qui est prévu pour les 20, 25 prochaines années, certes, il n’est pas important, mais ce déficit, il se cumule, et si rien n’est fait, on a ensuite un montant de dette qui lui n’est pas anodin non plus. Donc après comment on résorbe cela ? On sait bien qu’il y a trois gros paramètres : soit on augmente les ressources, typiquement les taux de cotisation, soit on baisse le niveau des pensions, soit on augmente l’âge effectif de départ à la retraite. En France, en comparaison internationale, c’est plutôt sur le troisième facteur qu’il faut jouer, donc l’âge effectif, et ensuite, c’est comment on augmente cet âge effectif qui renvoie à la question de la durée de cotisation ou l’âge d’ouverture des droits notamment.

Augmenter l’âge légal de départ à la retraite ou la durée de cotisation, quel paramètre serait le plus efficace ?

On est à peu près à 42 ans aujourd’hui en France pour une retraite à taux plein. On va augmenter à 43 ans. C’est déjà planifié d’ici 2035. Il faut juste savoir qu’avec 42, 43 ans, la France est vraiment dans la moyenne des pays. Il n’y a que neuf pays de l’OCDE qui ont ces doubles conditions sur la durée de cotisation. C'est 38 ans et demi en Espagne, 40 ans en Slovénie et en Grèce, 45 ans en Allemagne. Avec 43 ans, la France se situera dans la moyenne, donc on peut augmenter bien sûr, mais je crois que l’enjeu entre l’âge et la durée de cotisation, c’est un élément redistributif. Il faut avoir en tête que l’âge peut être plus large, c'est-à-dire que cela touche potentiellement les régimes spéciaux et le dispositif carrière longue, donc cela a plus d’impact. Et au-delà de la question purement du système de retraite, si on considère, qu’en France, une des faiblesses de l’économie, c’est le décrochage brutal du taux d’emploi après 60 ou 62 ans, évidemment l’âge d’ouverture des droits est plus efficace de ce point de vue là.

Il semblerait que l’emploi des séniors pose problème en France, alors qu’ils seraient, avec cette réforme, contraints à travailler plus longtemps sans forcément trouver d’emploi.

C’est un problème, mais ce qui n’est pas suffisamment souligné, c'est que c’est un domaine dans lequel la France a engrangé des résultats assez spectaculaires, parce que lorsqu’on regarde le taux d’emploi des 55-59 ans, on est passé d’à peu près 50% il y a 20 ans, à 75% maintenant, donc c’est une des réussites de l’économie en France. On était très largement en dessous des pays de l’OCDE, on est maintenant légèrement au-dessus pour les 55-59 ans. En revanche, pour les 60-64 ans, il y a eu aussi une progression spectaculaire, notamment avec une accélération lorsqu’on est passé de 60 à 62 ans sur l’âge de la retraite, on connaît une accélération très forte à partir de 2010, mais on reste vraiment, avec 35% du taux d’emploi à peu près des 60-64 ans nettement en dessous de la moyenne des pays de l’OCDE. Donc là-dessus, il y a une marge et on voit bien que cela dépasse assez largement la question des retraites.

Il y a en effet cette différence entre la France et les autres pays de l’OCDE, mais est-ce qu’elle est absolument indispensable cette réforme des retraites, comme le dit l’exécutif ?

La France n’est pas au bord du gouffre comme l'étaient par exemple l’Italie, le Portugal, la Grèce, à différents moments, mais justement le but de ces réformes est aussi d’éviter, en tout cas de limiter le risque, qu’on puisse se retrouver un jour dans cette situation, c’est le premier point. Le deuxième point, c’est qu’effectivement, d’après les projections, il y aurait un déficit qui va durer pendant au moins 20, 25 ans qui n’est pas colossal, mais même si on prend un déficit de 0,6 point de PIB par exemple, ce n’est pas énorme, mais 0,6 point de PIB c’est chaque année et ce qui est important, c'est que cela se cumule. Donc si on cumule par exemple 0,6 point de PIB pendant 25 ans, cela fait 15 points de PIB, du coup, c'est de la dette. Et il faut voir par exemple que l’impact du Covid-19, c’est d’avoir augmenté la dette de 15 points de PIB, il faut donc mettre les choses en perspective. On peut ne pas faire la réforme, mais il faut avoir en tête ce qu'en sera l’impact. 15 points de PIB, c’est très important, bien entendu.

Qu’est-ce que l’on pourrait faire d’autre hormis avoir un changement paramétrique de 64, 65 ans ?

Un scénario alternatif de mesure pour éviter de se reposer la question tous les dix ans, c’est justement de lier l’âge à l’espérance de vie. Lorsque l’espérance de vie, à 60 ou 65 ans, augmente, et bien mécaniquement, on augmente l’âge d’ouverture des droits, pas à 100% bien sûr, cela peut être 50, deux tiers, trois quarts. Il y a neuf pays de l’OCDE qui font cela, la Suède a rejoint ce groupe l’an dernier. Cela permet d’avoir des débats moins enflammés, des mesures moins erratiques et plus équitables d’une génération à l’autre.

