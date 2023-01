France: Élisabeth Borne dévoile les principes de son projet pour les retraites

La Première ministre française Élisabeth Borne, le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire, le ministre français du Travail Olivier Dussopt et le ministre de la Transformation et des Services publics Stanislas Guérini, ce mardi 10 janvier à Paris.

La Première ministre française a présenté, ce mardi 10 janvier 2023, le projet de réforme des retraites de son gouvernement, qui prévoit de repousser progressivement l'âge légal de départ à 64 ans.

64 ans en 2030, contre 62 ans aujourd'hui. Élisabeth Borne souhaite que l'âge légal de départ à la retraite soit relevé au rythme de trois mois par an à partir du 1er septembre 2023. Il serait ainsi fixé à 63 ans et trois mois en 2027, avant d'atteindre la cible des 64 ans en 2030.

La Première française a défendu cette option ce mardi soir à Paris, avec les ministres de l'Économie, du Travail et de la Fonction publique à ses côtés, respectivement Bruno Le Maire, Olivier Dussopt et Stanislas Guérini, après un passage devant les députés.

Toujours au nom de l'équilibre budgétaire, et de la pérennité du système par répartition, le projet du gouvernement prévoit également d'accélérer l'allongement de la durée des cotisations, avançant à 2027 l'exigence de 43 années de cotisations pour une pension à taux plein au lieu de 2035.

Élisabeth Borne, Première ministre française :

Nous proposons que celles et ceux qui le peuvent travaillent plus longtemps (...) Ce choix, c'est aussi celui qu'ont réalisé tous nos voisins européens.

Revalorisation des pensions

« Ambition » de Mme Borne, dont le projet consiste notamment en une accélération de la réforme de Marisol Touraine ? « Justice » et « progrès ». La Première ministre a « décidé d'intégrer » au projet « la revalorisation des pensions des retraités actuels ayant eu une carrière complète au niveau du Smic ».

Cela concerne, selon la cheffe du gouvernement, « près de deux millions de petites retraites ». La mesure sera discutée avec les parlementaires, « en particulier » le groupe Les Républicains, précise Élisabeth Borne, qui espère pouvoir intégrer la mesure dans le texte qui sera présenté le 23 janvier.

Recul des régimes spéciaux

La réforme actera « l'extinction des principaux régimes spéciaux », selon les termes employés dans le dossier de presse du gouvernement. « Les nouveaux embauchés à la RATP, dans la branche industries électriques et gazières et à la Banque de France » seront notamment affiliés au régime général.

Élisabeth Borne :

J'ai bien conscience que faire évoluer notre système de retraite suscite des craintes et des interrogations chez les Français. Nous voulons y répondre et convaincre.

Ce projet suscitera des commentaires, des débats et des oppositions, mais je souhaite d'ores et déjà dire que la confrontation d'idées peut se faire sans désinformation, sans agiter les peurs. Dans deux semaines, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale rectificatif, qui le porte, sera présenté en Conseil des ministres puis débattu au Parlement. Nous voulons le dialogue...

« Nous sommes ouverts à la discussion, nous la voulons, et nous savons ce qu'elle apporte, ajoute Mme Borne. Cette présentation n'est donc pas un point final, nous sommes prêts à faire encore évoluer notre projet, et cela sera possible grâce à un débat parlementaire loyal et constructif. »

Index pour les seniors

La réforme comprend également un dispositif dit « adapté » pour les carrières longues, « pour qu'aucune personne ayant commencé » à travailler tôt ne soit obligée de travailler « plus de 44 ans ». En outre, le gouvernement veut créer un « index seniors » que les entreprises de plus de 50 salariés devront publier.

Cette mesure suscite l'hostilité du patronat. « Le refus de renseigner l'index sera un motif de sanction », précise le ministre du Travail, Olivier Dussopt, sans détailler les indicateurs qui serviront à mettre en place cet index, ces derniers devant être « définis à l'issue d'une concertation professionnelle ».

Mais cet index mesurant l'emploi des seniors devra être être mis en place obligatoirement pour les entreprises de plus de 1 000 salariés « dès cette année », et pour celles de plus de 300 salariés en 2024, assure Mme Borne.

Un index sera créé sur la place des salariés en fin de carrière. Cet index sera simple. Il sera public. Il permettra de valoriser les bonnes pratiques et de dénoncer les mauvaises.

