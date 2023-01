Réforme des retraites: Élisabeth Borne tente de resserrer les rangs

La Première ministre française, Élisabeth Borne et le ministre français de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, à Paris mardi 10 janvier 2023. AP - Bertrand Guay

En France, la bataille des retraites a commencé. Après les annonces de la Première ministre Élisabeth Borne, mardi 10 janvier, l'ensemble des syndicats appellent à un premier mouvement de grève et de manifestations dès la semaine prochaine, le 19 janvier. Ils dénoncent le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans en 2030, et l'accélération de l'allongement de la durée de cotisation. Pour préparer la bataille, ce mercredi, Élisabeth Borne a tenté de resserrer les rangs de sa majorité pendant une heure et demie à l'Assemblée.