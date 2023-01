France: les ministres passent, la dictée reste

Comment relever le niveau des élèves en France ? Le ministre de l'Éducation nationale propose des pistes ce jeudi 12 janvier. Dans une circulaire, Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation, met l'accent sur une meilleure maîtrise de l'orthographe et de la lecture.

Publicité Lire la suite

Les évaluations d’entrée en 6e montrent que 27 % des élèves ne savent pas lire et ils font de plus en plus de fautes. Si l'on compare une dictée de 1987 au même exercice trente ans plus tard, les élèves d’aujourd’hui font « deux fois plus de fautes » que leurs aînés. La baisse du niveau d'orthographe devient un niveau d'inquiétude majeure pour le ministre.

Les ministres passent, la dictée reste

Pour l'orthographe, ce n'est pas dit en ces termes, mais la circulaire recommande une dictée quotidienne pour les élèves de CM1 et CM2, à l'école élémentaire. Cette dictée quotidienne a déjà été mise en place par les prédécesseurs de Pap Ndiaye au ministère de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer et Najat Vallaud-Belkacem. Ce n'est pas une révolution. Et puis les enseignants ont déjà la liberté, s'ils le souhaitent (et nombreux le font), de faire une petite dictée quotidienne. Pas besoin de circulaire pour cela !

L'autre objectif fixé par le ministre aux CM1 et CM2 est d'écrire et de lire, au moins deux heures par jour, deux textes longs, d'au moins 1 000 mots chacun. Les enseignants rétorquent que la lecture de textes se fait déjà. En comptant le travail d'écriture et de lecture dans les autres matières que le français : en mathématiques ou encore en histoire. Quant à la dictée, ils estiment que ce n'est pas un apprentissage : on sait ou bien on ne sait pas. La dictée n'est qu'un contrôle. Sur le fait de lire deux heures par jour, les enseignants ne voient pas bien comment ils vont trouver le temps pour faire ces longues lectures dans des classes de 30 élèves.

Des mesures qui ne prévoient pas de moyens supplémentaires

À la rentrée de septembre 2023, tous les élèves de 6e sans exception auront une heure supplémentaire de français ou de maths par semaine. Elle sera assurée par des professeurs des écoles qui viendront dans les établissements. Le ministre de l'Éducation justifie le recours aux instituteurs en disant qu'il y aura « un meilleur agrafage entre l’école primaire et le collège ».

La nouvelle heure de soutien hebdomadaire sera incluse dans les vingt-six heures de cours obligatoires, à la place de celle de technologie. La suppression de l'heure de technologie fait d'ailleurs grincer des dents. Mettre en place l’heure de soutien en supprimant une discipline, c’est la confirmation que les annonces sur la 6e se font à moyens constants, selon Sophie Vénétitay, du SNES-FSU, qui dénonce un « tour de passe-passe ». Le ministère affirme qu'il n'y aura pas de suppression de postes d'enseignants.

Lire, écrire, compter : ce sont les savoirs fondamentaux et leur maîtrise qui sont au cœur des premières mesures annoncées par le ministre de l'Éducation pour relever le niveau des élèves. Rien de bien nouveau du point de vue des enseignants qui réclament par contre, depuis longtemps, des classes moins surchargées. Donc plus de moyens.

🇫🇷 Un élève sur quatre n'a pas le niveau requis en français. #orthographe

►Partant de ce constat, le ministre de l'Éducation nationale, #PapNdiaye, recommande aux enseignants de CM1 et de CM2 de faire une dictée quotidienne aux élèves.

🎧 Reportage L. Théault #RFImatin 👇 pic.twitter.com/Xuj6TzviQf — RFI (@RFI) January 12, 2023

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne