Niches parlementaires: les députés français RN défendent plusieurs textes à l'Assemblée

Marine Le Pen à l'Assemblée nationale, le 6 décembre 2022. AFP - JULIEN DE ROSA

En France, alors que tous les yeux sont rivés sur la réforme des retraites, l’Assemblée examine ce 12 janvier sept propositions de loi du RN, ce qu’on appelle une niche parlementaire, une journée consacrée exclusivement à des textes d’un groupe. Et le Rassemblement national n’a pas choisi de mettre l’accent sur l’immigration ou encore la sécurité, il a choisi de reprendre plusieurs textes plus consensuels, parfois déjà déposés par d’autres groupes, et cela dans un objectif très politique.