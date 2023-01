Petites retraites: la réforme portée par Élisabeth Borne, une victoire pour LR?

Les Républicains sont ressortis de Matignon avec le sourire, ce jeudi 12 janvier. Car ils ont obtenu des garanties. Selon les cadres LR reçus par Élisabeth Borne, le texte présenté à la fin du mois inclura bien la revalorisation des petites pensions pour les retraités actuels. C'était la principale demande restée en suspens de la droite.

Entouré d'Olivier Marleix et de Bruno Retailleau, respectivement chef de file des députés du parti et chef de file des sénateurs de parti, le nouveau président des Républicains Éric Ciotti en fait une victoire, qu'il attribue à sa formation politique.

C'est un gain social, de justice, que nous avons obtenu, auquel nous étions attachés. Il y a une injustice pour beaucoup de retraités, et ils verront leur situation améliorée. Et ce succès, oui, il est dû à l'unité de nos groupes parlementaires, et il est dû aux Républicains.