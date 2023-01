«Affaire Orion Oil»: cité dans l'enquête de «Libération», Manuel Valls dément tout lien

De nouvelles révélations du journal Libération dans « l'affaire Orion Oil », ce vendredi 13 janvier, mettent en cause un ancien Premier ministre français. Selon le quotidien français, les douanes françaises soupçonnent l'entourage de Manuel Valls d'avoir sollicité le PDG du groupe pétrolier Orion Oil pour financer sa campagne présidentielle de 2017.

Le nom de Manuel Valls est apparu dans cette enquête, selon Libération, en novembre 2016. Cinq mois avant l'élection présidentielle en France, François Hollande, le président sortant, n’a pas encore indiqué s’il se représentait ou non. Le Parti socialiste, auquel appartient le président et son Premier ministre Manuel Valls, n'a donc pas encore choisi son candidat.

Au même moment, l'homme d'affaires canado-congolais, Lucien Ebata, PDG d’Orion Oil, séjourne en France et rencontre dans un hôtel de la capitale plusieurs personnalités françaises. Le 22 novembre, il évoque l'un de ses rendez-vous avec son épouse, par téléphone.

Lucien Ebata ignore alors qu'il est sur écoute et, même s’il utilise des noms de codes en lingala, l'une des langues parlées au Congo, les douanes judiciaires qui analysent la conversation vont comprendre qu’il est question du potentiel financement d'une campagne électorale, celle de Manuel Valls.

Ismaël Halissat, journaliste de Libération, a pu consulter la retranscription traduite des écoutes : « Dans cette première conversation, ils discutent à mots couverts, ils sont assez prudents. Lucien Ebata dit : « le Badibanga de France ». Samy Badibanga était alors le Premier ministre de la RDC. Mais dans une conversation ultérieure, le 5 décembre, le jour de l'annonce de la candidature de Manuel Valls, il est désigné directement par son nom. Au cours de cette conversation, Lucien Ebata est d'ailleurs beaucoup plus clair : il dit que c'est de lui dont proviendront les fonds pour gagner. »

Contacté par Libération, Manuel Valls nie avoir sollicité Lucien Ebata pour financer sa campagne

Interrogé par Libération sur le contenu de ces écoutes, Manuel Valls évoque « des déclarations fantaisistes ». « Je ne pense pas connaître M. Lucien Ebata. De qui parle-t-il ? Personne dans mon entourage n'a pu le solliciter pour "un financement occulte", par ailleurs inutile et illégal. Cela n'a aucun sens [...] C'est contraire à tous mes principes. La campagne de la primaire a duré à peine quelques semaines ».

Mais l’instruction en cours révèle qu'un proche de l’ancien Premier ministre, aurait joué ce rôle pour lui. Il pourrait s'agir, selon Libération, du communicant Stéphane Fouks. Il est le vice-président du groupe Havas, détenu par le milliardaire français Vincent Bolloré.

Stéphane Fouks nie avoir entrepris une telle démarche

Stéphane Fouks a pour mission de conseiller les politiques et les hommes d’affaires autour de leur stratégie médiatique. C’est lui, par exemple, qui avait conseillé l’ancien ministre du Budget Jérôme Cahuzac, lorsqu’il avait été accusé en 2013 d’évasion fiscale. C’est lui également qui avait conseillé Dominique Strauss-Kahn, ancien directeur du FMI, lorsqu’il avait été accusé de viol. Et c’est lui qui, selon les révélations de Libération, avait rendez-vous avec Lucien Ebata pour, visiblement, lui demander de l’argent afin de préparer la campagne de Manuel Valls.

Dans un premier temps, son nom n’a d’ailleurs pas étonné les autorités qui enquêtent, car Stéphane Fouks est en relation d’affaires avec M. Ebata. Selon les journalistes de Libération, on a retrouvé des traces de paiements à hauteur de plusieurs millions d’euros entre Havas et Orion Oil à l’occasion par exemple de l’organisation du forum Forbes Afrique.

Contacté par Libération, Stéphane Fouks nie avoir entrepris une telle démarche : « Je n'ai jamais, et en aucune manière, sollicité M. Ebata pour la campagne de Manuel Valls. Je n'ai jamais été au fait de la conversation entre M. Ebata et son épouse [...] Je rencontrais M. Ebata deux à trois fois par an pour faire le point sur nos dossiers. Nous avons parlé du développement de Forbes et de la négociation avec le FMI ».

Les enquêteurs ont-ils la preuve que Manuel Valls a reçu de l’argent de Lucien Ebata pour sa campagne ?

Non, pas pour le moment. Cependant, Lucien Ebata était visiblement en capacité d’amener beaucoup d’argent liquide en France, selon les révélations de nos confrères de Libération. Plusieurs millions d’euros en espèces auraient transité dans les valises de l'homme d'affaires. Mais aucune trace concrète, à ce stade de l’enquête, d'un paiement entre le PDG d'Orion Oil et l'ancien Premier ministre français.

Pour sa part, l'avocat du propriétaire d'Orion, Maître Antoine Vey affirme que M. Ebata « n'a jamais financé d'une façon ou d'une autre la campagne de Manuel Valls » et, selon Libération, il conteste avoir été approché à ce sujet.

